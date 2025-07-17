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В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 17 липня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 17 липня
У Києві хмарно з проясненнями, короткочасні дощі з грозами по області
фото: glavcom.ua

Вночі у північних, більшості центральних областей, вдень в Україні помірні короткочасні дощі

Сьогодні, 17 липня, в Україні очікується хмарна погода, у деяких областях короткочасний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у північних, більшості центральних областей, вдень в Україні помірні короткочасні дощі, грози (на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі).

Температура у західних областях вночі 12-17°, вдень 19-24°; у північних областях вночі 15-20°, вдень 22-27°, на решті території вночі 18-23°, вдень 29-34°.

Прогноз погоди на 17 липня
Прогноз погоди на 17 липня
Укргідрометцентр

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, червень 2025 року став найспекотнішим в історії Західної Європи. Середня температура сягнула +20,49°С, – це на 2,8°С вище, ніж у середньому за 1991-2020 роки, і на 0,06°С перевищує попередній рекорд 2003 року.

Нове дослідження показує, що кліматичні зміни потроїли кількість смертей під час «тихої руйнівної» хвилі спеки, яка охопила Європу наприкінці червня. Попередній аналіз, що охопив дванадцять великих міст, виявив 2300 смертей, з яких 1500 безпосередньо пов'язані з кліматичною кризою.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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