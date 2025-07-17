Аномальна спека може уповільнити економічне зростання і змінити рівень життя: дослідження

Температури вище за сезонну норму впливають на економічну активність, спека також стимулює зростання капітальних витрат у компаній

Липень 2025 року в Європі розпочався з чергової хвилі спеки. Як показують дослідження провідного економіста Європейського Центробанку (ЄЦБ) Майлса Паркера, подібні погодні явища не лише завдають дискомфорту жителям європейських країн, але й впливають на економіку. Аномальна спека може уповільнити економічне зростання, підняти ціни та вплинути на рівень життя. Нове дослідження під назвою «Аномальна спека зводить з розуму?», опубліковане в офіційному блозі ЄЦБ, аналізує вплив спеки на економіку та ціни, пише «Главком».

Температури вище за сезонну норму впливають на економічну активність по-різному залежно від пори року. Теплої весни, м'якої зими або сонячної осені вони можуть бути навіть корисними – стимулюють будівництво, зростання сільськогосподарських культур та активність у сфері послуг. Але в розпал літа все інакше. Спека уповільнює економіку. За високих температур знижується фізична активність на відкритому повітрі, падає продуктивність, особливо у сільському господарстві та сфері послуг, туризмі, логістиці та роздрібній торгівлі на відкритому повітрі.

Центральні банки країн Євросоюзу дедалі пильніше стежать за тим, як зміни клімату впливають на інфляційні процеси. Тут все залежить від пори року. Наприклад, тепла зима знижує ціни на енергоносії. А ось спека влітку, навпаки, веде до зростання цін на продовольство.

Так, за оцінками провідного економіста ЄЦБ, літня спека 2022 додала 0,7 відсоткового пункту до рівня цін на продукти харчування в Європі. Через екстремальні погодні умови стали дорожчими оливкова олія, какао та кава.

Спека стимулює зростання капітальних витрат: компанії та люди починають більше витрачати на охолодження – кондиціонери, вентиляційні системи, термоізоляцію будівель. Це «адаптаційні інвестиції», які роблять економіку продуктивнішою. Гроші йдуть не на розвиток технологій та інновацій, які могли б підвищити економічну ефективність у довгостроковій перспективі, а на боротьбу з наслідками спеки. А значить, зникають можливості для зростання в майбутньому.

Зміни клімату вже перестали бути винятково питанням екології чи метеорології. Це економічний фактор, що впливає на інфляцію, інвестиції, продуктивність та життя мільйонів людей. І вплив кліматичних змін на різні сфери життя з кожним роком лише посилюватиметься.

Нагадаємо, спека у травні-липні призвела до передчасної смерті 1180 людей в Іспанії. За даними Інституту здоров'я Карлоса III (ISCIII), з 16 травня по 13 липня було зафіксовано рекордну кількість, а саме 1180 смертей, пов'язаних із тепловими хвилями. За аналогічний період минулого року в Іспанії від спеки померло 70 людей.

До слова, четвер та п’ятницю, 17-18 липня, на більшість території України прорветься хвиля свіжого повітря. Температурні показники тимчасово знизяться, але вже за кілька днів прийде пекельна спека.