Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україну накрило рідкісне природне явище: чарівні фото

Катерина Іванова
glavcom.ua
Україну накрило рідкісне природне явище: чарівні фото
Ймовірно, північне сяйво спричинила третя за силою магнітна буря в атмосфері Землі
фото з відкритих джерел

Користувачі соцмереж ділилися знімками рожевого неба

Ввечері 2 травня українці у різних частинах країни спостерігали явище, схоже на північне сяйво. Окрім цього, було помітно носія американського SpaceX Falcon 9, що запустив два супутники WorldView Legion.

Користувачі соцмереж почали ділитися знімками чарівного рожевого неба. Вважається, що північне сяйво спричинила третя за силою магнітна буря в атмосфері Землі з тих, які відбулися 2024 року.

У Київській, Харківській та Сумській областях небо забарвилося в яскраво рожевий колір.

Полярне, або північне, сяйво – це оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба, яке швидко змінюється. Виникає у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів. Північне сяйво у небі України зазвичай спостерігається один раз на декілька років.

 

Північне сяйво у місті Путивль
Північне сяйво у місті Путивль
фото: Сумський обласний центр з гідрометеорології
Україну накрило рідкісне природне явище: чарівні фото фото 1
фото: Telegram-канали

Також над різними містами було видно інше незвичайне небесне явище. Користувачі одразу почали жартувати, що в небі літає НЛО, проте, як виявилося, це другий ступінь носія американського SpaceX Falcon 9, що запустив два супутники WorldView Legion.

Україну накрило рідкісне природне явище: чарівні фото фото 2
фото: Telegram-канал «Лачен пише»

Нагадаємо, минулого року українці бачили в небі рідкісне явище попелястого світіння Місяця, яке має назву «Сяйво да Вінчі». Мережею вже ширяться фотографії цього унікального видовища.

До слова, у листопаді у небі над Україною з'явилося рідкісне явище – північне сяйво «Аврора». Мешканці багатьох областей діляться світлинами та не приховують, що видовище вражає.

Читайте також:

Теги: магнітна буря SpaceX Telegram українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Caltrops – це простий і недорогий спосіб зупинити вантажівку, щоб її можна було добити безпілотником із гранатами
Як стародавня зброя у руках українців стала новою тактикою на фронті
15 квiтня, 14:01
Український бізнес зараз як ніколи потребує підтримки з боку держави, вважає Данкова
Обсяги виробництва зростають: «Метінвест» заплатить більше податків у 2024 році
6 квiтня, 14:16
У ніч проти 6 квітня росіяни вдарили по Харкову безпілотниками
Нічна атака РФ на Україну, вибухи у Білгороді: головне за ніч
6 квiтня, 07:10
Тільки українські мужність і стійкість, а також помилки російських командирів зараз можуть змінити похмуру динаміку на фронті
В Україні є великий ризик руйнування лінії фронту – Politico
6 квiтня, 14:52
З-поміж понад 342 тис. українських біженців виконати умови чеського уряду зможуть лише 20 тис. осіб
Українці в Чехії: скільки біженців зможуть отримати новий статус
18 квiтня, 08:30
У металургійному холдингу Ахметова розробили психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни Волонтерська ініціатива
19 квiтня, 11:58
Міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Кєрвінський: «Ми знайдемо спосіб, щоб розв'язати цю проблему»
Польський міністр пообіцяв надати тимчасовий захист українським біженцям без паспортів
26 квiтня, 13:54
Підвищення акцизу на пальне вплине на життя людей, зауважив Козаченко
Уряд може підняти акциз на бензин і дизель. Глава Української аграрної конфедерації оцінив наслідки
1 травня, 12:47
У країнах Західної Європи часто потрібні знання мови на рівні B2, C1 або базові знання англійської навіть для роботи на заводах
Високооплачувана робота в ЄС: експертка назвала головну перешкоду для українських біженців
29 квiтня, 17:32

Події в Україні

Україну накрило рідкісне природне явище: чарівні фото
Україну накрило рідкісне природне явище: чарівні фото
У Маріуполі та Бердянську пролунали вибухи
У Маріуполі та Бердянську пролунали вибухи
115 бригаду звинуватили у краху оборони в Очеретиному: військові відповіли
115 бригаду звинуватили у краху оборони в Очеретиному: військові відповіли
Росія перетворила Донецьк на притулок для рецидивістів
Росія перетворила Донецьк на притулок для рецидивістів
Обстріл Дергачів на Харківщині та підозра «слузі» Клочку. Головне за 2 травня
Обстріл Дергачів на Харківщині та підозра «слузі» Клочку. Головне за 2 травня
Бригада ЗСУ, яка два роки захищала Авдіївку, повертається на фронт
Бригада ЗСУ, яка два роки захищала Авдіївку, повертається на фронт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
345K
Американський генерал пояснив, коли зупиниться Путін
56K
Нардеп пояснив, ким заблоковано законопроєкт про ліквідацію Московської церкви
26K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
15K
Привітання на Чистий четвер: яскраві листівки, побажання у віршах та прозі
15K
Путін їде до Китаю: журналісти Reuters дізнались, про що він благатиме Сі Цзіньпіна
13K
«Вежі Кремля» хитає. Що стоїть за атакою на Шойгу?

Новини

«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
Вчора, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
1 травня, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
1 травня, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua