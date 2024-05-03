Україну накрило рідкісне природне явище: чарівні фото

Користувачі соцмереж ділилися знімками рожевого неба

Ввечері 2 травня українці у різних частинах країни спостерігали явище, схоже на північне сяйво. Окрім цього, було помітно носія американського SpaceX Falcon 9, що запустив два супутники WorldView Legion.

Користувачі соцмереж почали ділитися знімками чарівного рожевого неба. Вважається, що північне сяйво спричинила третя за силою магнітна буря в атмосфері Землі з тих, які відбулися 2024 року.

У Київській, Харківській та Сумській областях небо забарвилося в яскраво рожевий колір.

Полярне, або північне, сяйво – це оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба, яке швидко змінюється. Виникає у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів. Північне сяйво у небі України зазвичай спостерігається один раз на декілька років.

Північне сяйво у місті Путивль фото: Сумський обласний центр з гідрометеорології

Також над різними містами було видно інше незвичайне небесне явище. Користувачі одразу почали жартувати, що в небі літає НЛО, проте, як виявилося, це другий ступінь носія американського SpaceX Falcon 9, що запустив два супутники WorldView Legion.

Нагадаємо, минулого року українці бачили в небі рідкісне явище попелястого світіння Місяця, яке має назву «Сяйво да Вінчі». Мережею вже ширяться фотографії цього унікального видовища.

До слова, у листопаді у небі над Україною з'явилося рідкісне явище – північне сяйво «Аврора». Мешканці багатьох областей діляться світлинами та не приховують, що видовище вражає.