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Польський міністр пообіцяв надати тимчасовий захист українським біженцям без паспортів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Польський міністр пообіцяв надати тимчасовий захист українським біженцям без паспортів
Міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Кєрвінський: «Ми знайдемо спосіб, щоб розв'язати цю проблему»
фото: Fаcebook / Marcin Kierwiński

МВС: Польща буде охороняти права біженців і «нікому не передасть їхніх приватних даних», навіть Україні

Міністерство внутрішніх справ Польщі пообіцяло продовжити тимчасовий захист для українських біженців, які не матимуть паспортів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Марчін Кєрвінський, цитує польський портал Gazeta.pl. 

Як відомо, раніше в польському Міноборони натякнули, що військовозобов'язаним українцям можуть не подовжити право на перебування у країні. Проте у МВС заявили, що навіть без паспортів українці підлягатимуть тимчасовому захисту.

«Ми знайдемо спосіб, щоб розв'язати цю проблему. Нам треба діяти мудро й раціонально. Всі речі, які стосуються українців у Польщі, прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки що діє лише до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів, будуть підлягати тимчасовому захисту», – заявив Кєрвінський.

За словами міністра, Польща буде охороняти права біженців і «нікому не передасть їхніх приватних даних», навіть Україні. 

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Він нагадав, що Польща раніше пропонувала допомогти Україні з тим, щоб військовозобов'язані повернулися на батьківщину.

«Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні», – сказав він.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів заборонив пересилання паспорта громадянина України та закордонного паспорта для чоловіків віком від 18 до 60 років під час їх перебування за кордоном. 

До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть оформити документи на території України. 

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Теги: ворог Михайло Подоляк радник українці документи Міноборони міністр Польща

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