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Обсяги виробництва зростають: «Метінвест» заплатить більше податків у 2024 році

Дарія Демяник
glavcom.ua
Обсяги виробництва зростають: «Метінвест» заплатить більше податків у 2024 році
Український бізнес зараз як ніколи потребує підтримки з боку держави, вважає Данкова
фото: metinvestholding.com

«Метінвест» Ахметова збільшить відрахування до державного бюджету у 2024 році

У 2023 році Група «Метінвест» Ріната Ахметова, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 14,6 млрд грн податків і зборів. У цьому році динаміка відрахувань збільшилась: вже у I кварталі 2024 року компанія очікує зростання відрахувань до понад 4 млрд грн проти 2,5 млрд грн в І кварталі минулого року. Про це розповіла в інтерв’ю фінансова директорка Групи «Метінвест» Юлія Данкова. 

«Якщо порівнювати з I кварталом 2022 року, то тоді компанія сплатила 6,9 млрд грн податків. Але потрібно зважати, що це нарахування за результатами IV кварталу 2021 року, який був піковим для металургів, за два ефективні місяці до повномасштабного вторгнення. А у січні-березні цього року ми розраховуємо збільшити виплати за всіма видами податків проти аналогічного періоду 2023 року», – пояснила вона.

Водночас, вона зауважила: український бізнес зараз як ніколи потребує підтримки з боку держави, особливо у питаннях податкового регулювання. Зокрема, наразі варто було б повернутися до запровадження моделі податкової консолідації, яка ефективно працює у розвинутих країнах, та розпочати процес скорочення дублюючих податків – тобі бізнес міг би спрямувати звільнені кошти на інвестиції, що створять нові робочі місця.

«Також зараз, в умовах воєнних дій, ми недоотримуємо відшкодування ПДВ, тому що держава так і не навчилася боротися з ризикованими платниками податків. Зрештою, держава матиме зростання податкових надходжень, якщо розв’яже це питання. До того, ж податкова не відвертатиме так багато ресурсів, які може спрямувати на корисніші справи», – зауважила Данкова.

Як відомо, у 2023 році «Метінвест» відмовився від податкових пільг, на які має право за законодавством, і сплатив податки в повному обсязі. Також від початку повномасштабної війни «Метінвест» спрямував на допомогу Україні та її громадянам 4,8 млрд грн, з яких понад 2,5 млрд грн – на потреби армії у межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт» Ріната Ахметова. Компанія стала найбільшим серед приватного бізнесу в Україні донором ЗСУ, постачає обладнання і техніку, а також виготовляє сталеві вироби для фронту.

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Теги: інвестиції бізнес українці Україна

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