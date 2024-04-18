Українці в Чехії: скільки біженців зможуть отримати новий статус

Уряд Чехії пропонує надати українцям дозвіл на довгострокове проживання, але за деяких умов

Лише 20 тис. українських біженців з-поміж їхньої загальної кількості у понад 342 тис. зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання замість тимчасового захисту. Про це заявила директорка Консорціуму неурядових організацій Андреа Крхова, пише ukraina.radio.

Чеський уряд пропонує розширити можливості перебування українських біженців. Зокрема, вони зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання. Ця можливість стосуватиметься лише тих біженців, які відповідатимуть умовам:

мінімальний термін перебування в Чехії з тимчасовим захистом 2 роки;

економічна незалежність;

забезпеченість житлом.

Андреа Крхова повідомила, що на початок тижня у Чехії зареєстровані понад 342 тис. українських біженців із тимчасовим захистом, а виконати такі умови можуть близько 20 тис. осіб.

«Людина, яка хоче отримати право на довгострокове перебування, не повинна залежати від виплат соціальної допомоги. Ми маємо інформацію, що сума, яка підтверджує економічну самостійність, наразі встановлена з урахуванням стандарту коштів, наявність яких вимагають довести від усіх іноземців, які подають заяви на довгострокове перебування в Чехії», – зазначила вона.

За словами експертки, з урахуванням розміру зарплат, які отримують у Чехії українські біженці, на сьогодні більшість не може вписатися в запропонований стандарт.

До слова, із майже 400 тисяч українців 123 тис. працюють за контрактом і 90% із них сплачують податки, відрахування до пенсійного фонду та до медичного страхування зі своїх заробітків, повідомило Міністерство праці та соціального забезпечення Чехії. Міністр праці та соціального забезпечення Маріан Юречка зазначив, що сума, зібрана таким чином у державній скарбниці, зараз перевищує обсяг допомоги, яку нині сплачують українські біженці.