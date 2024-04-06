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В Україні є великий ризик руйнування лінії фронту – Politico

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Україні є великий ризик руйнування лінії фронту – Politico
Тільки українські мужність і стійкість, а також помилки російських командирів зараз можуть змінити похмуру динаміку на фронті
фото з відкритих джерел

Росія, ймовірно, зможе «проникнути на лінію фронту і розбити її на деяких ділянках»

Існує великий ризик руйнування лінії фронту в Україні там, де російські генерали вирішать зосередити свій майбутній наступ. Зараз Україні нічого не може допомогти, бо немає серйозних технологій, здатних компенсувати ту велику масу військ, яку кине ворог. Про це йдеться у статті видання Politico, яке посилається на українських військових високопосадовців.

У публікації йдеться, що останніми днями президент України Володимир Зеленський зробив попередження про те, що якщо заблокований у Конгресі США багатомільярдний пакет допомоги не буде ухвалений найближчим часом, військам доведеться «повертатись назад, відступати, крок за кроком, маленькими кроками». Він також попередив, що деякі великі міста можуть опинитися під загрозою падіння.

«Очевидно, що застереження Зеленського є частиною широких дипломатичних зусиль з вивільнення військової допомоги, якої так потребують його сили і якої не вистачає місяцями, – від 155-міліметрових артилерійських снарядів до систем протиповітряної оборони Patriot і безпілотників. Але сумна правда полягає в тому, що навіть якщо пакет буде схвалений Конгресом США, масових поповнень може бути недостатньо, щоб запобігти серйозним змінам на полі бою», – зазначаються у статті.

На думку авторів, така невдача, особливо в розпал виборчих кампаній в Америці та Європі, цілком може пожвавити тиск Заходу щодо переговорів, які, очевидно, будуть на користь Росії, адже Кремль отримає свободу відновити конфлікт у майбутньому.

По суті, тепер усе залежить від того, куди Росія вирішить спрямувати свої війська під час наступу, який, як очікується, розпочнеться цього літа. Під час переднаступальних атак – від Харкова й Сум на півночі до Одеси на півдні – останніми тижнями ракетні та безпілотні удари РФ різко зросли, націлюючись на інфраструктуру. Важко вгадати, куди вона спрямує свій головний поштовх.

За словами українських військових високопосадовців, які служили під командуванням ексголовкома Валерія Залужного, військова картина похмура.

Офіцери сказали, що існує великий ризик руйнування лінії фронту там, де російські генерали вирішать зосередити свій наступ. Більше того, завдяки значній перевазі в чисельності особового складу та керованим авіабомбам, які ось уже кілька тижнів руйнують українські позиції, Росія, ймовірно, зможе «проникнути на лінію фронту і розбити її на деяких ділянках», заявили військові високопосадовці.

«Зараз Україні нічого не може допомогти, тому що немає серйозних технологій, здатних компенсувати Україні ту велику масу військ, яку Росія, ймовірно, кине на нас. У нас немає цих технологій, і на Заході їх також немає в достатній кількості», – сказало в коментарі виданню одне з джерел серед військових високопосадовців.

За словами співрозмовника, тільки українські мужність і стійкість, а також помилки російських командирів зараз можуть змінити похмуру динаміку.

Раніше українці назвали більшу загрозу для розвитку країни, ніж війна. 

Нагадаємо, що майже 54% українців погоджуються із твердженням: «тих, хто ухиляється від мобілізації, можна зрозуміти – ніхто не хоче помирати». Про це стало відомо з опитування, проведеного Інститутом соціальної та політичної психології спільно з Асоціацією політичних психологів України.

Тим часом лише 17,2% не погоджувалися із цим твердженням, і 29% утрималися від відповіді.

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Теги: росія війна українці військові Володимир Зеленський президент картина ворог наступ конфлікт

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