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У Новій Зеландії було видно світлове шоу під час південного сяйва – неймовірні фото

Ірина Луцак
glavcom.ua
У Новій Зеландії було видно світлове шоу під час південного сяйва – неймовірні фото
Очікується, що полярне сяйво продовжить випромінювати вражаючі кольори протягом наступних 12 місяців
фото: The Guardian

Сильна геомагнітна буря на Сонці спричинила ефектний прояв південного сяйва (Aurora Australis), яке було видно в Новій Зеландії та на півдні Австралії

Вражаюче південне полярне сяйво Аврора Аустраліс (Aurora australis) могли побачити жителі Нової Зеландії та півдня Австралії після сильної геомагнітної бурі на поверхні Сонця. Про це повідомляє The Guardian.

Вражаюче південне полярне сяйво Аврора Аустраліс
Вражаюче південне полярне сяйво Аврора Аустраліс
фото: ytech.news

Жителі півдня Австралії, а також люди, які проживають у Новій Зеландії, нещодавньої доби закарбували момент, коли південне полярне сяйво Aurora Australis висвітлило небо зеленим і червоним перед сходом сонця.

Директор музею Отаго і астроном доктор Ян Гріффін, який був свідком цього моменту, розповів Newshub, що це був найпотужніший шторм приблизно за сім років.

Південне полярне сяйво Aurora Australis висвітлило небо зеленим і червоним перед сходом сонця
Південне полярне сяйво Aurora Australis висвітлило небо зеленим і червоним перед сходом сонця
фото: Newshub

«Я прокинувся вдома близько 4 ранку і просто подивився у вікно. Там, де я живу на півострові Отаго, полярні сяйва зазвичай не видно», – пояснив він. 

Було відомо, що блискуче видовище відбудеться тієї самої ночі, що й напівтіньове місячне затемнення, яке буде видно по всьому світу.

Аврори з'являються поблизу північного і південного полюсів у вигляді бореальної та австралійської аврор
Аврори з'являються поблизу північного і південного полюсів у вигляді бореальної та австралійської аврор
фото: Newshub

Фотограф Джордан Кантело зафіксував неймовірне видовище в Олбані, Західна Австралія, і сказав, що світло було настільки потужним, що його можна було побачити неозброєним оком.

«Побачити яскраві червоні та зелені кольори було просто феноменально. Мене трясе, просто кажучи про це зараз», –розповідає Кантело.

Очікується, що полярне сяйво продовжить випромінювати вражаючі кольори протягом наступних 12 місяців.

Яскраві спалахи активності на Сонці безпосередньо пов'язані з цими невловимими вогнями, які ми бачимо в нічному небі
Яскраві спалахи активності на Сонці безпосередньо пов'язані з цими невловимими вогнями, які ми бачимо в нічному небі
фото: Newshub

Що викликає сяйво біля північного і південного полюсів?

Аврори з'являються поблизу північного і південного полюсів у вигляді бореальної та австралійської аврор. Яскраві спалахи активності на Сонці безпосередньо пов'язані з цими невловимими вогнями, які ми бачимо в нічному небі.

Бурі на Сонці, що спричиняють такі явища, як викиди корональної маси і сонячний вітер з корональних дір, посилають заряджені частинки, що мчать через космос.

Оскільки наше Сонце розташоване на відстані 93 млн миль (150 млн км), виверженню, яке ми спостерігаємо на Сонці, може знадобитися кілька днів, щоб досягти нашої атмосфери.

Якщо Земля опиняється на шляху потоку частинок, магнітне поле й атмосфера нашої планети реагують на їхній вплив. Коли заряджені частинки з Сонця вдаряються об атоми і молекули в атмосфері Землі, вони збуджують ці атоми, змушуючи їх світитися.

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Теги: природа атмосферне явище

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