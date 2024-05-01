Уряд може підняти акциз на бензин і дизель. Глава Української аграрної конфедерації оцінив наслідки

Підвищення акцизу на пальне стане ударом для всіх українців – Козаченко

Підвищення акцизу на пальне призведе до здорожчання транспортних послуг, а відтак – вдарить не тільки по аграріях, а по всім українцям. Про це заявив президент Української аграрної конференції Леонід Козаченко, коментуючи намір уряду підвищити акциз на бензин та дизель.

«Не тільки у період посівної, а у цілому сьогодні приймати рішення, які одночасно вплинуть на всі сектори економіки, є недоцільно. Підвищення акцизу на пальне вплине на життя людей, які сьогодні постійно використовують кошти для того, щоб переміщуватися по території. І це не тільки про власні авто – ціни на квитки теж піднімуться. Тому e цей період приймати такі рішення, я думаю, невчасно і недоречно», – зауважив Козаченко.

Він також зауважив, що ця ініціатива не мала достатньої публічної дискусії. Також не було представлене обґрунтування, чому це важливо сьогодні для України.

«Я впевнений, що більшість буде проти цього рішення, і воно сьогодні недоцільне. Адже кожен українець буде платити за це зі своєї кишені», – резюмував Козаченко.

Раніше директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив, що рішення Кабміну щодо підвищення акцизів на дизель та бензин було взято з рекомендацій Європейської податкової директиви, яка розроблялася ще наприкінці 1990-х років, і теж потребує модернізації.

Тим часом воно призведе до розбалансування ринку, падіння виробництва цих видів пального, та залежності від імпорту.