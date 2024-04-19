«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни

Після демобілізації з Сил оборони України до роботи в «Метінвесті» повернулися вже понад 500 співробітників

У Групі «Метінвест» Ахметова запустили відеокурс зі взаємодії з ветеранами війни, які повернулися з фронту до цивільного життя й проходять шлях адаптації на підприємствах. Проєкт створено у співпраці з військовою психологинею, кризовою інтервенткою Оленою Нікольською. Відеокурс буде цікавий не лише трудовим колективам, до яких повертаються ветерани: його корисно пройти усім, хто хоче краще розуміти особливості взаємодії з колишніми військовими.

У серії роликів вона розбирає міфи й тривоги, пов’язані з поверненням ветеранів до колективів, дає практичні рекомендації співробітникам і керівникам, як підготуватися до інклюзивності та реагувати на інвалідність ветерана, а також чого варто уникати в спілкуванні з людиною, котра має бойовий досвід.

«Задача адаптації ветеранів війни до цивільного життя лежить не на них. Вони вже своє завдання виконали, вони не мають повертатися на підприємства чи до родини і думати про те, як вписати свої «пазли» в «картину» соціуму. Це наша робота – навчитися правильно комунікувати з захисниками, підготувати належні умови праці й конкретне робоче місце відповідно до потреб ветерана. Саме ми повинні забезпечити ветеранам адекватну й комфортну адаптацію», – каже Нікольська.

Після демобілізації з Сил оборони України до роботи в «Метінвесті» повернулися вже понад 500 співробітників. З часом їхня чисельність зростатиме. Для підтримки ветеранів війни в цивільному житті «Метінвест» створює інклюзивну екосистему інтеграції. Окрім турботи про фізичне здоров’я й комфортні умови праці, вона передбачає також підтримку психоемоційного стану демобілізованих. Багато в чому цьому сприяють робочі колективи, в яких працюють ветерани.

«Підготовка колективів до повернення ветеранів – важлива частина роботи «Метінвесту», адже ми прагнемо підтримати ветеранів зараз і забезпечити їм гідне життя в майбутньому. Основа комфортної адаптації демобілізованих співробітників – це наше вміння спілкуватися з ними та знаходити правильні слова. Сподіваюся, завдяки новому відеокурсу наші колеги й інші свідомі українці зможуть знайти для себе відповіді на найбільш актуальні питання щодо взаємодії з ветеранами і відповідно – стати для них надійною опорою», – зазначила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Групи «Метінвест» Тетяна Петрук.

Нагадаємо, в «Метінвесті» розробили й запровадили унікальний навчальний курс для співробітників «Герої поруч». Наразі його проходять 1200 керівників підприємств компанії у регіонах присутності.