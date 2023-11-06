Полярне сяйво в Україні: пояснення науковців та цікава версія від МВС

У найближчий рік рідкісних оптичних явищ буде більше

У ніч на 6 листопада в багатьох регіонах України можна було спостерігати полярне сяйво «Аврора». Поки науковці розбиралися з причинами рідкісного явища, українці робили оригінальні світлини. Правоохоронці також вирішили долучитися до цього флешмобу.

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МВС оригінально пояснило свою версію полярного сяйва над українськими містами й опублікували цікаве фото у Telegram. На знімку двоє військових зі зброєю в руках стоять на тлі багряного неба. Видно лише їхні силуети, проте вони досить красномовні.

«Кольори неспокійної ночі для окупантів», – написали у МВС.

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Учора, 5 листопада, у більшості областей України мешканці могли побачити північне сяйво «Аврора». Відомо, що причиною його появи в невластивій для нього місцевості є магнітна буря.

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Зауважимо, північне сяйво пов'язане з магнітними бурями через взаємодію сонячного вітру з магнітосферою Землі. Сонячний вітер – це потік заряджених частинок, які викидаються з Сонця у простір.

Під час магнітних бур сонячний вітер може бути особливо активним, і великі кількості заряджених частинок викидаються в простір у вигляді сонячних вибухів і корональних мас-викидів. Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, вони взаємодіють з магнітним полем Землі й можуть викликати різні явища, включаючи магнітні бурі.

Під час магнітних бур магнітна активність нашої планети збільшується, і це може призвести до збільшення інтенсивності північного сяйва. Тож як результат, північне сяйво може бути більш яскравим і розгорнутим саме під час магнітних бур.

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Як відомо, полярне сяйво не характерне для України, але цьогоріч воно виникло уже вдруге – у квітні оптичне явище з'явилось у небі над Харківською областю. Завідувач лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України Іван Крячко розповів чому полярне сяйво над Україною було криваво-червоним і чи стане це явище звичним для нас.

«Зазвичай колір полярного сяйва зелено-червоний, тому червоне сяйво над окремими областями України – це майже типовий його колір. Його дає атомарний кисень», – зауважив науковець.

Астроном пояснив, що полярне сяйво з’являється через велику активність Сонця. Коли на ньому відбувається вибух, хмара частинок летить у міжпланетний космічний простір. Частина потрапляє у магнітосферу Землі, але магнітне поле більшість цих частинок відсіює, але деякі можуть проникати в атмосферу і збуджувати атоми газів – так з'являється сяйво. Іноді воно може доходити до широти Києва.

«Активність Сонця зростає поступово, а не одномоментно, тому воно нині вже суттєво активніше, ніж п'ять років тому, але пік активності, згідно з прогнозами, буде в наступному році. Тому найближчим роком таких сяйв буде більше, але скільки точно сказати важко», – додав Крячко. При цьому науковець наголосив, що полярне сяйво не стане постійним явищем для України.

«Спрогнозувати його появу із точністю до кількох днів – складно, бо астрономи не можуть передбачити спалахи й викиди речовин на Сонці – а це першопричина геомагнітної бурі й, отже, полярного сяйва. Але, якщо така подія відбулася, особливо сильна, і потік частинок від неї спрямований на Землю, то можна говорити про те, що за кілька годин чи упродовж доби буде геомагнітна буря і полярні сяйва», – сказав астроном.

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Проте явище було видно не зі всієї території України – полярне сяйво спостерігали у Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонської областей. «Чому його не було видно на решті території Україні – питання непросте. На це впливає багато факторів, зокрема стан атмосфери, наявність хмар. Світіння складових атмосфери (кисень, азот) відбувається на висоті від 60 до 100 км, тому, умовно, сяйво може бути над Київщиною, а бачать його мешканці прилеглих до неї областей», – пояснив Крячко.

Нагадаємо, рідкісне північне сяйво українці спостерігали й навесні: синоптикиня пояснила причини.