  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Україну відвідає генсек Ради Європи

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пейчинович-Бурич відвідає Україну на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби - Україну відвідає генсек Ради Європи
    Пейчинович-Бурич відвідає Україну на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби
    фото: coe.int

    За підсумками зустрічі 4 листопада глава МЗС і генсек Ради Європи проведуть спільну пресконференцію

    Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич 3–5 листопада здійснить офіційний візит до України. Про це повідомила пресслужба МЗС України.

    Як зазначається, Пейчинович-Бурич відвідає Україну на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

    «Дмитро Кулеба та Марія Пейчинович-Бурич проведуть перемовини щодо втілення резолюцій Ради Європи, захисту прав людини на тимчасово окупованих територіях України та інших актуальних тем взаємодії України та Ради Європи», – повідомили в МЗС.

    За підсумками зустрічі 4 листопада глава МЗС і генсек Ради Європи проведуть спільну пресконференцію.

    Нагадаємо, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що зустріч країн «Великої двадцятки» (G20) з клімату не виправдала його надій.

    До слова, МЗС обіцяє, що українці поїдуть до ЄС навіть після виключення із «зеленого списку».

    Також Україна сподівається, що ООН приєднається до «Кримської платформи».

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба цього тижня казав, що членство України в Євросоюзі і НАТО – всього лише питання часу.

    Як відомо, 19 жовтня в Україну прибув глава Пентагону.

    Теги: МЗС ЄС міністр НАТО ООН українці Генсек ООН Дмитро Кулеба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україну відвідає генсек Ради Європи