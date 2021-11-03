Україну відвідає генсек Ради Європи

Пейчинович-Бурич відвідає Україну на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби

За підсумками зустрічі 4 листопада глава МЗС і генсек Ради Європи проведуть спільну пресконференцію

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич 3–5 листопада здійснить офіційний візит до України. Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Як зазначається, Пейчинович-Бурич відвідає Україну на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

«Дмитро Кулеба та Марія Пейчинович-Бурич проведуть перемовини щодо втілення резолюцій Ради Європи, захисту прав людини на тимчасово окупованих територіях України та інших актуальних тем взаємодії України та Ради Європи», – повідомили в МЗС.

За підсумками зустрічі 4 листопада глава МЗС і генсек Ради Європи проведуть спільну пресконференцію.

Нагадаємо, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що зустріч країн «Великої двадцятки» (G20) з клімату не виправдала його надій.

До слова, МЗС обіцяє, що українці поїдуть до ЄС навіть після виключення із «зеленого списку».

Також Україна сподівається, що ООН приєднається до «Кримської платформи».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба цього тижня казав, що членство України в Євросоюзі і НАТО – всього лише питання часу.

Як відомо, 19 жовтня в Україну прибув глава Пентагону.