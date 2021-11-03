ООН зафіксувала перший масштабний голод через зміни клімату

Люди розривають дно річок, що випарувалися, щоб дістатися до ґрунтових вод

Зміни клімату спровокували масовий голод на півдні Мадагаскару

На півдні Мадагаскару ООН зафіксувала перший випадок масштабного голоду через глобальні зміни клімату. Про це повідомляє пресслужба ООН.

Зазначається, що це перший, та, можливо, єдиний випадок голоду на Землі, який виник внаслідок змін клімату.

За словами заступника директора ВПП ООН на Мадагаскарі Ардуїно Мангоні, в інших країнах спалахи голоду пов'язані з конфліктами. Зокрема, він виділив випадки в Ємені, Південному Судані та Ефіопії.

«Маємо кілька гострих явищ, таких як... посухи протягом останніх п’яти років, феномен піщаних бур, імовірно, зумовлених ерозією ґрунту та збезлісенням протягом останніх 20-30 років, і, звичайно, наслідки Covid-19», – додав він.

При цьому, південь острову постраждав від найсильнішої посухи за останні 40 років.

«Через екстремальні погодні умови гинуть діти, а матері не можуть допомогти їм, бо самі голодують. Люди не можуть знайти собі їжу, і це погано позначається на їхньому імунітеті. На тлі цього в країні набули поширення небезпечні хвороби. Наразі держава переживає найсильнішу посуху за останні 40 років. Люди розривають дно річок, що випарувалися, щоб дістатися до ґрунтових вод», – йдеться у матеріалі Africa News.

Через нестачу води та сильні запорошені бурі населення Мадагаскару не може займатися веденням сільського господарства. Останній сезон практично не приніс урожаю, що спричинило масове голодування.

Туристичний сектор, який приносив країні більшу частину доходу, постраждав від пандемії коронавірусу і зараз уряд не готовий приймати іноземних гостей.

До слова, минулого року додатково 120 млн осіб опинилися за межею бідності, а зростання показників злиднів спостерігається вперше за 20 років.