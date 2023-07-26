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У будівлі комітету Ради з питань енергетики зникло світло через несплату

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У будівлі комітету Ради з питань енергетики зникло світло через несплату
Будинок, у якому знаходиться комітет ВР з питань податкової, митної та фінансової політики, формально належить готелю «Національний»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Електропостачання відключали через несплату, проте згодом світло повернули

У будівлі, де перебуває комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, відключали електропостачання через несплату. Про це повідомив народний депутат від партій «Голос» Ярослав Железняк.

«І смішно, і сумно. У нас в будівлі Комітету пропало світло. Відключили за несплату. Найкумедніше, що в цій будівлі знаходиться наш Комітет (з питань податкової, митної та фінансової політики) та Комітет ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг», – зазначив Железняк.

Нардеп додав, що у цій будівлі також перебуває комітет ВР з питань податкової, митної та фінансової політики. Цей будинок формально належить готелю «Національний», каже депутат.

Железняк зазначив, що раніше «була така ж сама історія» з опаленням. Трохи згодом він повідомив, що світло повернули. 

Нагадаємо, що ЄС планує зменшити споживання електроенергії майже на 12%.

Раніше Україна підписала меморандум про широку співпрацю з Міжнародним енергетичним кластером. МЕК – це об’єднання литовських компаній та наукових установ, що діють у координації з урядовими структурами цієї балтійської країни і працюють в сфері енергетики. Вже зараз вони націлені на реалізацію низки проєктів в нашій країні. Один з них – модернізація енергомережі до європейських стандартів в одному з регіонів України.

Теги: Ярослав Железняк електроенергія

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