«Укрпошта» випустить марку, присвячену переможцю «Євробачення-2022»

Дизайн марки буде розроблено і погоджено з організаторами конкурсу «Євробачення»

«Укрпошта» планує випустити марку, присвячену переможцю «Євробачення-2022» – гурту Kalush Orchestra. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

«Укрпошта» випускає марки згідно з рішенням Художньої ради. Але я думаю, в мене буде достатньо аргументів як у голови ради погодити та пришвидшити випуск марки, присвячений нашим переможцям. Так як ми це зробили з Русланою та Джамалою», – сказав він.

Дизайн марки буде розроблено і погоджено з організаторами конкурсу «Євробачення».

«Тому поки фото – це приклад одного із варіантів», – прокоментував Смілянський оприлюднений ним зразок марки.

У додатку «Дія» 14 травня вийшло нове опитування, де українці можуть обрати дизайн наступної марки «Укрпошти».

Але Kalush піде поза конкурсом, зазначив Смілянський.

Нагадаємо, 14 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.