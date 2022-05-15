«Укрпошта» випустить марку, присвячену переможцю «Євробачення-2022»
Дизайн марки буде розроблено і погоджено з організаторами конкурсу «Євробачення»
«Укрпошта» планує випустити марку, присвячену переможцю «Євробачення-2022» – гурту Kalush Orchestra. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
«Укрпошта» випускає марки згідно з рішенням Художньої ради. Але я думаю, в мене буде достатньо аргументів як у голови ради погодити та пришвидшити випуск марки, присвячений нашим переможцям. Так як ми це зробили з Русланою та Джамалою», – сказав він.
Дизайн марки буде розроблено і погоджено з організаторами конкурсу «Євробачення».
«Тому поки фото – це приклад одного із варіантів», – прокоментував Смілянський оприлюднений ним зразок марки.
У додатку «Дія» 14 травня вийшло нове опитування, де українці можуть обрати дизайн наступної марки «Укрпошти».
Але Kalush піде поза конкурсом, зазначив Смілянський.
Нагадаємо, 14 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.