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    «Укрпошта» випустить марку, присвячену переможцю «Євробачення-2022»

    Переможцем &laquo;Євробачення-2022&raquo; став український гурт Kalush Orchestra - «Укрпошта» випустить марку, присвячену переможцю «Євробачення-2022»
    Переможцем «Євробачення-2022» став український гурт Kalush Orchestra
    фото: Євробачення/Facebook

    Дизайн марки буде розроблено і погоджено з організаторами конкурсу «Євробачення»

    «Укрпошта» планує випустити марку, присвячену переможцю «Євробачення-2022» – гурту Kalush Orchestra. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

    «Укрпошта» випускає марки згідно з рішенням Художньої ради. Але я думаю, в мене буде достатньо аргументів як у голови ради погодити та пришвидшити випуск марки, присвячений нашим переможцям. Так як ми це зробили з Русланою та Джамалою», – сказав він.

    Дизайн марки буде розроблено і погоджено з організаторами конкурсу «Євробачення».

    «Тому поки фото – це приклад одного із варіантів», – прокоментував Смілянський оприлюднений ним зразок марки.

    У додатку «Дія» 14 травня вийшло нове опитування, де українці можуть обрати дизайн наступної марки «Укрпошти».

    Але Kalush піде поза конкурсом, зазначив Смілянський.

    Нагадаємо, 14 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

    Теги: Євробачення Укрпошта Україна Ігор Смілянський Kalush Orchestra
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    «Укрпошта» випустить марку, присвячену переможцю «Євробачення-2022»