Звільнити Навального? Стало відомо, що відповів Путін на прохання Меркель

Меркель в останній раз відвідала Москву на посаді канцлера ФРН

Олексій Навальний засуджений не за свою політичну діяльність, а за кримінальні правопорушення проти іноземних партнерів. Про це заявив президент Росії Володимир Путін, відповідаючи на прохання канцлерки Федеративної Республіки Німеччини Ангели Меркель звільнити ув'язненого опозиціонера, передає РІА Новини.

Путін також підкреслив, що нікому не слід прикриватися політичною діяльністю при порушенні закону.

У п'ятницю, 20 серпня, Меркель в останній раз відвідала Москву на посаді канцлера ФРН. Це її 20-й візит до Росії в статусі глави німецької держави і перша зустріч з Путіним з початку пандемії Covid-19.

У лютому Мосміськсуд визнав законним заміну умовного терміну Навальному у справі «Ів Роше» на реальний. Його звинуватили в 60 порушеннях громадського порядку після умовного вироку. При цьому Навальному скоротили покарання на 50 днів – він відбуває в колонії термін на 2 роки 6 місяців.

Раніше повідомлялося, що преображенський суд Москви визнав прессекретарку російського опозиційного політика Олексія Навального Кіру Ярмиш винною у підбурюванні людей до порушення санітарно-епідеміологічних норм під час акції протесту у Москві 23 січня і присудив їй 1,5 року обмеження волі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що соратника російського опозиціонера Олексія Навального Миколу Ляскіна засудили до року обмеження волі у так званій санітарній справі.

3 серпня інша фігурантка «санітарної справи» Любов Соболь отримала 1,5 обмеження свободи.

До слова, у Росії силовики взялися за главреда The Insider. Карикатурист висміяв гнилу систему (фото).

Також художник Сергій Йолкін висміяв страх російського диктатора перед опозиціонером Олексієм Навальним.