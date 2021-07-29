«Нова пошта» доставила посилку безпілотником (фото)

Дрон з посилкою пролетів 480 км

У четвер, 29 липня, вперше в Україні відбулася доставка посилки за допомогою безпілотника. Про це інформує телеграм-канал «Мій Харків».

Відомо, що «Нова пошта» виконала тестову доставку маршрутом «Київ-Харків-Київ» безпілотником Discovery української компанії «Аеродрон».

Дрон із посилкою пролетів 480 км.

Відомо, що окрім «Нової пошти» на таке досі не зважилася жодна інша логістична компанія. В подальшому планують скоротити час польоту до трьох годин і масштабувати доставку безпілотниками.

Нагадаємо, Держпродспоживслужба оштрафувала компанію «Нова пошта» майже на 326 млн гривень. Причиною стали скарги користувачів послугами пошти. Мінекономіки назвало штраф у 326 млн проти «Нової пошти» порушенням закону.

Комісія Держпродспоживслужби щодо ситуації зі скандальним штрафом для «Нової пошти» офіційно завершила роботу та повідомила результати.