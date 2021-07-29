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    «Нова пошта» доставила посилку безпілотником (фото)

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    &laquo;Нова пошта&raquo; виконала тестову доставку маршрутом &laquo;Київ-Харків-Київ&raquo; безпілотником - «Нова пошта» доставила посилку безпілотником (фото)
    «Нова пошта» виконала тестову доставку маршрутом «Київ-Харків-Київ» безпілотником
    Фото: Мій Харків/Telegram

    Дрон з посилкою пролетів 480 км

    У четвер, 29 липня, вперше в Україні відбулася доставка посилки за допомогою безпілотника. Про це інформує телеграм-канал «Мій Харків».

    Відомо, що «Нова пошта» виконала тестову доставку маршрутом «Київ-Харків-Київ» безпілотником Discovery української компанії «Аеродрон».

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    Дрон із посилкою пролетів 480 км.

    Відомо, що окрім «Нової пошти» на таке досі не зважилася жодна інша логістична компанія. В подальшому планують скоротити час польоту до трьох годин і масштабувати доставку безпілотниками.

    Нагадаємо, Держпродспоживслужба оштрафувала компанію «Нова пошта» майже на 326 млн гривень. Причиною стали скарги користувачів послугами пошти. Мінекономіки назвало штраф у 326 млн проти «Нової пошти» порушенням закону.

    Комісія Держпродспоживслужби щодо ситуації зі скандальним штрафом для «Нової пошти» офіційно завершила роботу та повідомила результати.

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    Теги: Україна Нова пошта безпілотник
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    «Нова пошта» доставила посилку безпілотником (фото)