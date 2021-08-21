У Коростені під час копання котловану для флагштоку вирили мамонта

Місцева влада веде перемовини з підрядниками щодо встановлення накриття над місцем знахідки, щоб вберегти кістки від пошкоджень до приїзду науковців

Роботи призупинили, про знахідку міська влада повідомила науковців

У Коростені під час підготовчих будівельних робіт перед встановленням флагштоку будівельники знайшли кістки, які могли належати мамонту. Про це «Суспільному» розповів старший науковий співробітник інституту археології Національної академії наук Андрій Петраускас.

«Вони ще в дуже гарному стані, не трухлі, – каже Андрій Петраускас. Ми можемо сподіватися, що при розкопках, які будуть проводитися у жовтні, ми зможемо отримати якийсь кістковий матеріал у гарному стані. Також важливо те, що воно знаходиться на шаруваннях, які належать до льодовикового періоду».

Заступниця коростенського міського голови Наталія Чижевська говорить, що рештки мамонта знайшли у Коростенському парку відпочинку під час копання там котловану, де планували встановити 50-метровий флагшток до Дня Незалежності.

«Почалися земляні роботи, в процесі яких побачили кістяк. Для усіх це було великою несподіванкою. Ніхто не міг повірити, що ці знахідки можуть належати до доби середнього палеоліту. А це означає, що цими археологічними знахідками мають опікуватися міжнародні науковці. Ми звернулися до інституту археології, вони приїхали і на своєму рівні визначили, що це кістки мамонта», – сказала Наталія Чижевська.

Завідувач відділом природи Житомирського краєзнавчого музею Петро Печенюк говорить, що знайдені рештки мають бути під постійним наглядом.

«Рештки тварин майже завжди знаходять у гарному стані, а їхні руйнування у більшості випадків пов'язані з тим, що люди не знають, як з ними поводитися. Знайдені залишки потребують негайної фіксації, а у подальшому – консервації. І цього часто не проводять, тому це призводить до їхнього швидкого руйнування», – розповів Петро Печенюк.

Наразі місцева влада веде перемовини з підрядниками щодо встановлення накриття над місцем знахідки, щоб вберегти кістки від пошкоджень до приїзду науковців. Роботи із встановлення флагштоку в міському парку призупинили.

Нагадаємо, в Херсоні упав гігантський флагшток, який обласні органи встановлювали у Парку Слави, за завданням Офісу Президента.

Він розчавив автомобіль Lexus, який був припаркований поруч. Машина належала Віталію Караваєву, який є заступником директора Департаменту розвитку територій Херсонської облради та відповідає за всі будівельні підряди й комунікує з підрядниками.