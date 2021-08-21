Українські молоді виконавці вперше за вісім років війни проігнорували конкурс «Нова хвиля»

Жоден виконавець з України не зголосився цього року боротися за першість на конкурсі, які проводиться у Сочі

У російському місті Сочі триває міжнародний пісенний конкурс «Нова хвиля-2021». За головний приз змагаються 11 конкурсантів із 9 країн світу. Втім, як видно із опублікованого на сайті конкурсу переліку учасників, України серед них немає. Українські молоді виконавці вперше за вісім років війни проігнорували «Нову хвилю». Натомість у ній візьмуть участь представники Росії, Білорусі, Грузії, Австралії, Вірменії, Болгарії, Іспанії, Італії, Казахстану.

Конкурс урочисто відкрили 19 серпня, триватиме він майже тиждень, до 25 числа. Проводять «Нову хвилю» попри спалах епідемії коронавірусу, який зараз триває у Росії. Організатори дійства заявили, що «кожна задіяна на проєкті персона, будь то артист, працівник сцени, обслуга і таке інше, пройшла так звану перевірку на безпеку».

Раніше повідомлялося, що співачка з Дніпропетровщини MARUV, що постійно гастролює у Росії, отримала тепловий удар на концерті в Нижньому Новгороді й протягом години не могла прийти до тями.

Також російському співаку Філіпу Кіркорову заборонили в’їзд до України.

Крім того, на концерті на честь закриття фестивалю «Слов'янський базар» у Вітебську Україну представили композитор Ніколо Петраш і нардеп Євген Шевченко, якого вигнали зі «Слуги народу». Вони виконали пісню дуетом.

Раніше, як писав «Главком», Євгеній Шевченко їздив на зустріч до невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка в Палац Незалежності в Мінську. Зустріч відбулася у кабінеті білоруського президента. Вітаючись, Лукашенко сказав, що йому приємно познайомитися з нардепом: «Виявляється, є в Україні ще люди, які поважають білорусів». На що Шевченко відповів, що йому велика честь познайомитися, і він про це давно мріяв.

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