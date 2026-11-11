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Як уникнути підвищення вантажного тарифу Укрзалізниці? Бізнес сформулював пропозицію

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Як уникнути підвищення вантажного тарифу Укрзалізниці? Бізнес сформулював пропозицію

Промисловість скорочує виробництво через дорогу логістику, замість підвищення тарифів Укрзалізниці потрібна міжнародна підтримка та оптимізація – позиція бізнесу

Промислові компанії та бізнес-асоціації виступили проти запланованого підвищення тарифів «Укрзалізниці» на вантажні перевезення ще на 15% з 1 січня 2027 року, та закликали запровадити мораторій на нові підвищення до завершення воєнного стану. Про це йшлося під час дискусії Центру транспортних стратегій, присвяченої ситуації з вантажною базою УЗ та фінансовій моделі компанії.

За даними ЦТС, обсяги вантажних перевезень можуть скоротитися зі 161 млн тонн у 2025 році до 127 млн тонн у 2026-му. На 2027 рік прогноз становить 149 млн тонн. Нове підвищення тарифів може ще більше скоротити вантажну базу, оскільки багато підприємств уже працюють на межі рентабельності або зупиняються.

Виконавча директорка НАДПУ Ксенія Оринчак повідомила, що для частини підприємств логістика вже становить 40–60% собівартості, а із близько 100 кар’єрів будівельної галузі наразі працюють лише 35. У феросплавній галузі ситуацію також називають критичною. Представник Запорізького заводу феросплавів Дмитро Міщенко заявив, що підприємство фактично перебуває на межі, тоді як його основні споживачі - АМКР, «Запоріжсталь» і «Дніпросталь», – не працюють.

У Метінвесті розповіли, що Північний та Центральний ГЗК зараз завантажені приблизно на 50%. Додатковий тиск створює падіння цін на залізну руду приблизно на 30% на тлі зростання витрат на логістику. До того ж, через блокаду морських портів ГЗК Метінвесту втратили близько 1,5 млн тонн експорту морем щомісяця – ці обсяги раніше також перевозила «Укрзалізниця» до портів.

Учасники дискусії наголосили, що проблему фінансування залізниці не можна вирішувати лише через подальше підвищення тарифів для промисловості. Серед альтернатив – залучення міжнародного фінансування, створення партнерських програм зі Світовим банком, ЄБРР та іншими міжнародними інституціями, а також компенсацію частини воєнних втрат за рахунок зовнішніх джерел.

Окремий напрям – внутрішня оптимізація витрат: йдеться про перегляд надлишкової інфраструктури, чисельності персоналу, підвищення механізації, а також скорочення перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажного сегмента.

Представники бізнесу закликали державу повернути вантажні тарифи до рівня початку 202 року, та запровадити мораторій на їх підвищення до завершення воєнного стану. Адже без відновлення промислового виробництва та вантажної бази нові тарифні підвищення лише поглиблюватимуть проблему: підприємства скорочуватимуть випуск, обсяги перевезень падатимуть, а фінансовий тиск на залізницю зростатиме.

Як відомо, Укрзалізниця підвищила тарифи на вантажні перевезення на 30% - попри те, що ДП «Укрпромзовнішекспертиза» попереджала, що таке підвищення скоротить вантажну базу Укрзалізниці на 27 млн тонн. Крім того, це підвищення призведе до втрати 96 млрд грн ВВП на рік, спричинить втрату $2,4 млрд експортної виручки та 36 млрд грн бюджетних надходжень.

Теги: бізнес Укрзалізниця перевезення

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