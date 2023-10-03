Відібрала телефон та взуття: мешканка Хмельниччини пограбувала переселенку
Правопорушниця може сісти за ґрати на строк від семи до 10 років
У Хмельницькому 27-річна жінка напала на перехожу, відібрала у неї мобільний, а також змусила віддати взуття. Поліція затримала зловмисницю наступного дня після пограбування. Їй загрожує до 10 років в'язниці. Про це повідомила пресслужба поліції Хмельниччини.
Інцидент стався неподалік одного з автовокзалів Хмельницького. «Невідома жінка підійшла до 38-річної жительки Запорізької області, і вдаривши потерпілу, відібрала мобільний телефон. На цьому зловмисниця не зупинилась та змусила жінку віддати ще й взуття», – йдеться у повідомленні.
Після того, як підозрювана зникла в невідомому напрямку, потерпіла звернулась по допомогу. Наступного дня працівники поліції знайшли зловмисницю. Нею виявилась 27-річна жителька Хмельницького району, яка і раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за майнові злочини.
Викрадені телефон та взуття правоохоронці вилучили, а правопорушницю затримали. Їй вручили підозру – жінка може сісти за ґрати на строк від семи до 10 років. Суд вже обрав зловмисниці запобіжний захід: вона перебуватиме під вартою у СІЗО.
Раніше повідомлялося, що на Київщині дві жінки викрали вази з квітами з могил військових (відео). Їм загрожує до семи років позбавлення волі.
До слова, суд оголосив вирок мешканцю Хмельниччини, який крав килимки для ніг у Львові. Першою «жертвою» став килимок для витирання ніг з-під дверей поліклініки. Чоловіка засудили до п'яти років ув'язнення, однак пом'якшили покарання до двох років умовного терміну.
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