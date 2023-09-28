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На Хмельниччині поціновувачі російського шансону побили чоловіка через зауваження (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Хмельниччині поціновувачі російського шансону побили чоловіка через зауваження (відео)
фото: скрін із відео

Чоловік зробив зауваження молодикам, які були поряд із магазином в нетверезому стані і слухали російські пісні на повну гучність

Днями посеред вулиці у місті Дунаївці на Хмельниччині побили чоловіка. За словами його дружини Наталії Алєксєєвої, конфлікт стався через те, що хлопці нібито слухали російський шансон, а чоловік зробив зауваження. Тепер він у лікарні, а справою займається поліція. Про інцидент Алєксєєва написала у соцмережі.

Жінка стверджує, що її чоловік зробив зауваження молодикам, які були поряд із магазином в нетверезому стані і слухали російські пісні на повну гучність. У відповідь отримав численні побої.

Також у соцмережі з’явилося відео, на якому зафіксовано, що спершу двоє чоловіків розмовляють. Згодом один відходить у бік магазину, а другий наздоганяє його, декілька разів штовхає і кидає на асфальт. Уже лежачого потерпілого кривдник добивав кулаками і ногами. У цей час поряд були ще двоє чоловіків, а вулицею проходили люди, які ніяк не реагували на бійку. Зрештою, ймовірно, один з них і відтягнув агресивного молодика. Але той ще добивав, уже лежачого, чоловіка ногами. Далі хлопці сіли в авто і поїхали геть.

Раніше на Київщині побили військову парамедикиню Альбіну «Акулу» Литвин, за те, що вона зробила зауваження чоловікові, який слухав російський шансон.

Теги: війна Хмельниччина музика

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