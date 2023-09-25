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Школяр зняв одяг із 11-річної учениці. Яке покарання отримала мати хлопця

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Школяр зняв одяг із 11-річної учениці. Яке покарання отримала мати хлопця
На очах в однокласників хлопець зняв з іншої школярки штани і спідню білизну
ілюстративне фото

Жінка заплатить 1,7 тис. грн штрафу

 

Теофіпольський районний суд Хмельницької області оштрафував на 1,7 тис. грн жінку за невиконання обов'язків із виховання дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, 7 вересня малолітній син порушниці в приміщенні Волицької гімназії скинув із 11-річної школярки штани і спідню білизну. Це відбулося в присутності однокласників. Цими хуліганськими діями хлопець принизив честь та гідність учениці.

Феміда викликала матір школяра, але вона проігнорувала судове засідання. При цьому суд визнав її винною. Окрім штрафу, жінка заплатить 536,8 грн судового збору.

Як повідомляв «Главком», у Тернополі поліцейські врятували восьмирічну дівчинку. З’ясувалося, що мама її не годує та систематично вживає алкогольні напої. Дівчинку тимчасово вилучено з родини, допоки батьки не забезпечать належні умови для проживання дитини.

Раніше у львівській школі спалахнув скандал: мати дитини із синдромом Дауна звинуватила керівництво у булінгу.

Крім цього, син українки в Польщі відмовляється йти до школи через образи та цькування від однокласників. За словами мами, вони побажали, щоб його батько загинув на війні. Але такі випадки непоодинокі.

У грудні 2022 року Верховна Рада встановила адміністративну відповідальність за вчинення мобінгу (цькування) на роботі. Документ передбачає накладення на громадян штрафу за цькування у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1,7 тис. грн) або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин.

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Теги: Хмельниччина діти школа штраф булінг батьки

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