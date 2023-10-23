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На світанку РФ атакувала Хмельниччину: деталі від влади

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На світанку РФ атакувала Хмельниччину: деталі від влади
На Хмельниччині працювала ППО
фото ілюстративне

На Хмельниччині півтори години тривала повітряна тривога

У ніч на понеділок, 23 жовтня, російські терористи атакували Хмельниччину. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Чергова ворожа атака по Хмельниччині. І знову на захисті наші сили ППО», – написав він у телеграм-каналі.

Станом на цей час, відомостей щодо постраждалих або пошкодження майна немає.

Тюрін не повідомив, чим окупанти атакували Хмельнниччину.

Повітряна тривога у Хмельницькій області була оголошена о 4:12, відбій – о 5:48.

Нагадаємо, о 21:03 у Київській області пролунали сирени повітряної тривоги. Моніторингові канали повідомляли про рух ворожих безпілотників в області.

Через годину тривога пролунала і в Києві.

Під час повітряної тривоги Київщину атакували нові російські безпілотники.

 

Теги: тривога Хмельниччина росія окупанти війна

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