На світанку РФ атакувала Хмельниччину: деталі від влади
На Хмельниччині півтори години тривала повітряна тривога
У ніч на понеділок, 23 жовтня, російські терористи атакували Хмельниччину. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
«Чергова ворожа атака по Хмельниччині. І знову на захисті наші сили ППО», – написав він у телеграм-каналі.
Станом на цей час, відомостей щодо постраждалих або пошкодження майна немає.
Тюрін не повідомив, чим окупанти атакували Хмельнниччину.
Повітряна тривога у Хмельницькій області була оголошена о 4:12, відбій – о 5:48.
Нагадаємо, о 21:03 у Київській області пролунали сирени повітряної тривоги. Моніторингові канали повідомляли про рух ворожих безпілотників в області.
Через годину тривога пролунала і в Києві.
Під час повітряної тривоги Київщину атакували нові російські безпілотники.
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