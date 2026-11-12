Росія вдарила ракетами по об'єкту «Нафтогазу» на Чернігівщині

Дві ракети спричинили серйозні руйнування підприємства та пошкодили технологічне обладнання

Російські війська вдень 12 листопада завдали удару двома ракетами по нафтогазовому об'єкту Групи «Нафтогаз» у Чернігівській області. Унаслідок атаки підприємство зазнало значних руйнувань, також пошкоджено технологічне обладнання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Нафтогазу».

За інформацією компанії, наразі неможливо повністю оцінити масштаби пошкоджень через складну безпекову ситуацію на місці удару.

Під час російської атаки всі працівники підприємства перебували в укритті. Завдяки цьому вдалося уникнути постраждалих.

У «Нафтогазі» наголосили, що російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати українську енергетичну інфраструктуру напередодні зимового періоду.

Наразі компанія не уточнює, який саме об'єкт зазнав удару, а також не повідомляє про можливий вплив пошкоджень на його подальшу роботу.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про ракетну атаку на об'єкти «Нафтогазу» на Чернігівщині. У травні російські війська завдали ударів по нафтогазовій інфраструктурі регіону після тривалих атак безпілотників. Унаслідок обстрілів було пошкоджено обладнання, однак працівники не постраждали.

Також «Главком» писав про удар по газовидобувній інфраструктурі «Нафтогазу» на Харківщині. 21 жовтня російський безпілотник влучив в одну з установок на виробничому майданчику. Тоді в компанії повідомляли, що від початку року РФ понад 400 разів атакувала об'єкти групи – удвічі більше, ніж за весь 2025 рік.