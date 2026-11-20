Російська атака пошкодила гуртожиток, житловий будинок та автомобілі у Львівській громаді

Російські війська вранці 20 листопада атакували Львів та область ракетами й безпілотниками. Унаслідок обстрілу пошкоджено гуртожиток, приватний будинок та автомобілі. На одній із вулиць міста виявили частину ракети. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Львова Андрія Садового.

За словами мера, на вулиці Лазаренка уламки російського безпілотника пошкодили два автомобілі. Також вибуховою хвилею вибило вікна в гуртожитку.

На вулиці Пулюя на тротуарі виявили частину ракети. На місці працюють рятувальники та відповідні служби.

Крім того, у селі Лисиничі Львівської громади внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок. За попередніми даними, постраждалих немає, пожежі також не зафіксовано.

Садовий наголосив, що російська атака триває, та закликав мешканців залишатися в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

«Після відбою служби обстежать будинки. Інформацію оновлюватимемо», – повідомив міський голова.

Водночас за розпорядженням «Укренерго» у Львові та області запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії. Інформації про терміни відновлення електропостачання наразі немає.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про нічну атаку реактивних безпілотників на Львів. Повітряну тривогу в області оголосили о 02:24. Російські дрони заходили на місто хвилями, а місцеві мешканці чули вибухи. У цей час працювали сили протиповітряної оборони.

Також 1 листопада російські війська атакували Львівську громаду. Тоді було пошкоджено п'ять житлових будинків, автомобілі та складську будівлю. У Рясному-Руському безпілотник упав на недобудований будинок. Обійшлося без постраждалих.

Крім того, 20 жовтня внаслідок російського удару по Львівщині постраждала людина. Рятувальники ліквідовували пожежі на об'єктах критичної інфраструктури. Також були пошкоджені житлові будівлі та автомобіль.