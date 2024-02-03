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У Кривому Розі пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Кривому Розі пролунали вибухи
фото ілюстративне

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомляло про рух «шахедів» у напрямку Кривого Рогу

У ніч проти 3 лютого в Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомляють про роботу ППО. 

Перед цим Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомляло про рух «шахедів» у напрямку Кривого Рогу.

Раніше увечері 2 лютого у Полтавській області пролунали вибухи. Зафіксоване влучання в Миргородському районі. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Філіп Пронін. За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 2 лютого російські загарбники атакували дронами об'єкт інфраструктури у Кіровоградській області. Внаслідок чого  спалахнула пожежа.

У Кривому Розі внаслідок нічної атаки РФ знеструмлено лінію швидкісного трамваю, міський трамвай і тролейбус, що призвело до перебоїв у роботі громадського транспорту. 

До слова, триває 709-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 55 бойових зіткнень. Також ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: вибух Кривий Ріг ворог

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