У Кривому Розі пролунали вибухи

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомляло про рух «шахедів» у напрямку Кривого Рогу

У ніч проти 3 лютого в Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомляють про роботу ППО.

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Перед цим Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомляло про рух «шахедів» у напрямку Кривого Рогу.

Раніше увечері 2 лютого у Полтавській області пролунали вибухи. Зафіксоване влучання в Миргородському районі. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Філіп Пронін. За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки постраждалих немає.

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Нагадаємо, у ніч на 2 лютого російські загарбники атакували дронами об'єкт інфраструктури у Кіровоградській області. Внаслідок чого спалахнула пожежа.

У Кривому Розі внаслідок нічної атаки РФ знеструмлено лінію швидкісного трамваю, міський трамвай і тролейбус, що призвело до перебоїв у роботі громадського транспорту.

До слова, триває 709-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 55 бойових зіткнень. Також ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.