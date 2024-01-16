Росіяни помітно зменшили активність на одному із напрямків фронту

Окупанти не припиняють активну аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони різних типів та здійснюють авіабомбардування

Російські загарбники помітно зменшили свою активність на лівобережжі Дніпра протягом минулої доби, відбувся лише один штурм.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня України.

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Як зазначається, в зоні відповідальності Сил оборони півдня ракетно-артилерійськими підрозділами проводиться максимально ефективна, за цих погодних умов, контрбатарейна боротьба.

«Ворог не припиняє спроб вибити наші підрозділи з позицій на лівобережжі Дніпра. Але за минулу добу помітно зменшив свою активність і наважився лише на один штурм.Як і в попередні рази, зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції», – йдеться в повідомленні.

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Окупанти не припиняють активну аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони різних типів та здійснюють авіабомбардування.

Водночас українські воїни продовжують заходи щодо розширення плацдарму.

Триває 692-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень. Найбільше ворожих штурмів відбито на Лиманському та Авдіївському напрямках. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, вісім артилерійських засобів, засіб ППО та дві радіолокаційні станції противника.