Уряд погодив обов’язкову евакуацію дітей із прифронтових сіл Дніпропетровщини та Запоріжжя

Також вивезуть підопічних закладів інституційного догляду із Запорізької області

В Україні ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з окремих населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей. Як інформує «Главком», про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Відповідне рішення прийнято за підсумками засідання Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення, яке провів заступник Міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін.

Під час засідання також ухвалено рішення про евакуацію підопічних закладів інституційного догляду із Запорізької області, які розташовані приблизно за 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Евакуаційні заходи здійснюватимуться з урахуванням вимог безпеки, медичних показань та забезпечення належного супроводу.

Питання евакуації перебуває на особистому контролі заступниці Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Тетяни Кірієнко.

Окремо учасники засідання розглянули питання функціонування транзитних центрів для евакуйованих осіб та обговорили можливість відкриття додаткового центру в Харківській області.

Нагадаємо, раніше з'явилося інтерв'ю керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного, де він начебто заявив, що столичні комунальні підприємства готують нову ініціативу – евакуаційні автобуси для порятунку людей у разі надзвичайних ситуацій.

За словами Загуменного, усі комунальні підприємства столиці працюють з урахуванням воєнних пріоритетів. Це стосується не лише «АТП КМДА», а й, зокрема, «Київмедспецтранс», який забезпечує роботу карет швидкої допомоги.

Також влада Харківщини розширює зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми з Куп’янського району.