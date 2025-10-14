Головна Країна Події в Україні
На Харківщині розширено зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Влада наказала евакуйовуватися родинам із 40 населених пунктів Харківщини
фото: Харківська ОВА

Рішення ухвалено через загострення безпекової ситуації на Куп’янському напрямку

Влада Харківщини розширює зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми з Куп’янського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Харківської ОВА.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області через загострення безпекової ситуації на Куп’янському напрямку. Згідно з рішенням, родини із дітьми примусово евакуюватимуть з 27 населених пунктів Великобурлуцької громади, шести – Вільхуватської громади та семи – Шевченківської громади. Загалом планують вивезти в більш безпечні місця 601 дитину – це 409 сімей.

Раніше військові повідомляли, що піхотні групи російських військ щодня просочуються у Куп’янськ Харківської області під цивільним прикриттям. Українські військові попереджають про загрозу для мирного населення та закликають людей евакуюватися.

Як повідомлялося, у Харківській області планують розширити територію примусової евакуації сімей із дітьми. До Куп’янського та Ізюмського напрямків, де евакуація вже триває, додасться і Великобурлуцький напрямок.

До слова, у Дніпропетровській та Донецькій областях понад 200 тис. людей потребують евакуації. Це ті люди, які проживають у небезпечних зонах.

