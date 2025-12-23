Мер Харкова: Тиск на малий бізнес може зруйнувати економіку громад

«Для прифронтових міст ФОПи – це не абстрактна статистика»

Малий і мікробізнес не можна використовувати як «швидкий інструмент» наповнення бюджету. Будь-які рішення, що посилюють податковий або регуляторний тиск на ФОПів у 2026 році, мають розглядатися з урахуванням воєнних реалій та ризиків для економіки громад. Про це заявив голова Асоціації прифронтових міст і громад, Харківський міський голова Ігор Терехов під час Конференції «Бізнес на лінії фронту: податкова політика, стійкість, відновлення прифронтової економіки».

Захід об’єднав представників прифронтового бізнесу, а його ключовою темою стало можливе запровадження ПДВ для ФОПів з доходом у понад 1 млн гривень вже у 2027 – му році. Відповідні зміни до законодавства ініціювало Міністерство фінансів.

За словами Ігоря Терехова, незалежно від того, чи 2026 рік стане роком відбудови, чи війна триватиме далі, малий бізнес залишатиметься ключовим елементом стійкості громад.

«Для прифронтових міст ФОПи – це не абстрактна статистика. Це аптеки, кав’ярні, СТО, майстерні, маленькі виробництва і сервіси. Це основа життя міста. Якщо вони зникають – зникає і саме життя», – наголосив Ігор Терехов.

Він підкреслив, що Харків ще на початку повномасштабного вторгнення скасував всі місцеві податки і збори для підприємців, що дозволило бізнесу не просто вижити, а й розвиватися: сьогодні в місті працює 127 тисяч ФОПів – це більше, ніж до війни.

Окремо Ігор Терехов акцентував, що пропозиції запровадити ПДВ для ФОПів із невеликим оборотом, не мають нічого спільного з реальною детінізацією економіки.

«Детінізація – це боротьба зі схемами, дробленням великого бізнесу, «сірим» імпортом і контрабандою. А примусове переведення сотень тисяч ФОПів на ПДВ – це вже удар по мікробізнесу. Для понад 600 тисяч підприємців це означає складний облік, додаткові витрати, перевірки, корупційні ризики і, як наслідок, або зростання цін, або закриття бізнесу», – наголосив Терехов.

За його словами, такий підхід призведе не до наповнення бюджету, а до масового відходу бізнесу в тінь, що завдасть економіці значно більших втрат, ніж потенційні фіскальні надходження.

Він також звернув увагу, що у більшості країн ЄС поріг обов’язкової реєстрації платником ПДВ у 2-3 рази вищий, ніж той, який пропонується для України.

Ігор Терехов підтримав ініціативи щодо відтермінування обов’язкового встановлення платіжних терміналів для ФОПів 1-ї групи до завершення воєнного стану, наголосивши, що йдеться про найдрібніших підприємців, для яких бізнес у період війни часто є єдиним джерелом існування.

«Ми не хочемо стояти з простягнутою рукою. Бізнес у прифронтових містах працює попри повітряні тривоги, ризики і нестачу кадрів, але, щоб він залишався і розвивався там, держава має враховувати реалії війни. Люди і підприємці повертаються лише туди, де бачать перспективу і розвиток економіки», – зазначив Ігор Терехов.