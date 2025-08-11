Через зміну характеру війни евакуація поранених ускладнилася – Сирський

Сирський наголосив, що зі зміною характеру бойових дій та збільшенням глибини фронту через ударні дрони евакуація значно ускладнилася

Сирський: застосування дронів та роботів є ключовим для евакуації поранених

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провів щомісячну нараду з питань військової медицини, на якій обговорювалися проблеми евакуації поранених з поля бою в умовах сучасної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олександра Сирського.

Сирський наголосив, що зі зміною характеру бойових дій та збільшенням глибини фронту через ударні дрони евакуація значно ускладнилася. У зв'язку з цим, на нараді були заслухані доповіді командування Медичних сил та керівників медичних служб угруповань військ.

За словами головнокомандувача, для вирішення цієї проблеми необхідно шукати ефективні відповіді, зокрема, шляхом:

поліпшення підготовки та забезпечення особового складу;

застосування безпілотних систем та наземних роботизованих комплексів (НРК).

Представники 25-ї окремої повітрянодесантної бригади поділилися позитивним досвідом використання цих технологій на практиці.

За підсумками наради Олександр Сирський поставив завдання масштабувати застосування НРК для евакуації, покращити забезпечення медичних підрозділів броньованою технікою та реалізувати інші організаційні рішення для своєчасного транспортування поранених. Головною метою названо збереження життя і здоров'я захисників України.

Нагадаємо, минулого місяця українськими безпілотниками було уражено 23,4 тис. ворожих цілей, левова частка з яких була за рахунок FPV-дронів та нічних бомберів, ефективність яких зростає. Про це, як пише «Главком», під час щомісячної наради з питань розвитку спроможностей Сил безпілотних систем повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Пріоритет, наголосив він, на знищенні особового складу противника. Й у липні Силами БпС було ліквідовано 5134 окупанти. Лідери в цій бойовій роботі стали військові формування «Птахи Мадяра» та «Ахіллес», а також підпорядкований ДПСУ підрозділ «Фенікс».