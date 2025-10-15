Головна Київ Новини
Київ готує евакуаційні автобуси на випадок надзвичайних ситуацій

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Київ готує евакуаційні автобуси на випадок надзвичайних ситуацій
Влада Києва працює над технічними рішеннями та фінансовими механізмами запуску проєкту евакуаційних автобусів
фото: КМДА

Загуменний: «Усі комунальні підприємства столиці працюють з урахуванням воєнних пріоритетів»

Столичні комунальні підприємства готують нову ініціативу – евакуаційні автобуси для порятунку людей у разі надзвичайних ситуацій. Поки що проєкт упирається у бюрократичні процедури та нестачу фінансування. Про це повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, інформує «Главком».

За словами Загуменного, усі комунальні підприємства столиці працюють з урахуванням воєнних пріоритетів. Це стосується не лише «АТП КМДА», а й, зокрема, «Київмедспецтранс», який забезпечує роботу карет швидкої допомоги.

Наразі серед пріоритетів – запуск проєкту евакуаційних автобусів, які мають забезпечити оперативну евакуацію людей у разі надзвичайних ситуацій. Загуменний зазначив, що команда працює над технічними рішеннями та фінансовими механізмами, але стикається з бюрократичними перешкодами й обмеженими ресурсами.

«Є певні бюрократичні складнощі та питання фінансування, але ми шукаємо робочі рішення, щоб запустити цей напрям», – наголосив він.

Раніше повідомлялося, що у столиці почали споруджувати радіаційно-захисні укриття на випадок можливих радіаційних загроз. Зокрема, в Оболонському районі вже зведено перші дві такі споруди. Відповідаючи на запитання, чому у Києві почали споруджувати протирадіаційні укриття, голова Оболонської РДА пояснив, що це частина довгострокової стратегії розвитку безпекового простору столиці, яка враховує досвід Ізраїлю.

Зауважимо, що протирадіаційні укриття на Оболоні – не перші у столиці. Ще у грудні минулого року мер Києва Віталій Кличко перевірив два збудовані протирадіаційні сховища в дошкільних закладах Дарницького району – на проспекті Миколи Бажана (дитсадок №741) та на вулиці Вишняківській (дитсадок №149). Об’єкти вже введені в експлуатацію та приймають дітей.

Теги: евакуація війна місцева влада КМДА Київ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

