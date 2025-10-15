Київ готує евакуаційні автобуси на випадок надзвичайних ситуацій

Загуменний: «Усі комунальні підприємства столиці працюють з урахуванням воєнних пріоритетів»

Столичні комунальні підприємства готують нову ініціативу – евакуаційні автобуси для порятунку людей у разі надзвичайних ситуацій. Поки що проєкт упирається у бюрократичні процедури та нестачу фінансування. Про це повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, інформує «Главком».

За словами Загуменного, усі комунальні підприємства столиці працюють з урахуванням воєнних пріоритетів. Це стосується не лише «АТП КМДА», а й, зокрема, «Київмедспецтранс», який забезпечує роботу карет швидкої допомоги.

Наразі серед пріоритетів – запуск проєкту евакуаційних автобусів, які мають забезпечити оперативну евакуацію людей у разі надзвичайних ситуацій. Загуменний зазначив, що команда працює над технічними рішеннями та фінансовими механізмами, але стикається з бюрократичними перешкодами й обмеженими ресурсами.

«Є певні бюрократичні складнощі та питання фінансування, але ми шукаємо робочі рішення, щоб запустити цей напрям», – наголосив він.

Раніше повідомлялося, що у столиці почали споруджувати радіаційно-захисні укриття на випадок можливих радіаційних загроз. Зокрема, в Оболонському районі вже зведено перші дві такі споруди. Відповідаючи на запитання, чому у Києві почали споруджувати протирадіаційні укриття, голова Оболонської РДА пояснив, що це частина довгострокової стратегії розвитку безпекового простору столиці, яка враховує досвід Ізраїлю.

Зауважимо, що протирадіаційні укриття на Оболоні – не перші у столиці. Ще у грудні минулого року мер Києва Віталій Кличко перевірив два збудовані протирадіаційні сховища в дошкільних закладах Дарницького району – на проспекті Миколи Бажана (дитсадок №741) та на вулиці Вишняківській (дитсадок №149). Об’єкти вже введені в експлуатацію та приймають дітей.