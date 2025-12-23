Атака на Рівненщину: влада повідомила наслідки

Постраждав багатоквартирний житловий будинок

Російська терористична армія атакувала Рівненщину. Внаслідок чого пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, в якому вибуховою хвилею вибило вікна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля.

Крім того, знищено дерев'яну господарську будівлю, пошкоджено три автомобілі. Люди не поранені.

«Разом з керівником громади побував на місці події. Домовилися, що вікна в оселях вставлять упродовж дня. Наразі там працюють представники Сил безпеки та оборони, в також інших служб. Повітряна тривога триває. Залишайтеся у безпечному місці», – наголосив Коваль.

Нагадаємо, Росія знову атакує українську енергетичну інфраструктуру. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Також у ніч на 23 грудня російські окупанти масовано атакували Сумщину ударними безпілотниками. Наслідки обстрілу повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.