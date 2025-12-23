Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Президент України розповів про результати зустрічей з американською командою

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Президент України розповів про результати зустрічей з американською командою
Деталі зустрічей із США: Зеленський про хід роботи українських переговорників
фото: Zelenskiy / Official

Переговори з американською командою завершилися підготовкою драфтів документів про безпеку та післявоєнне відновлення

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов продуктивно попрацювали з представниками президента США Дональда Трампа і підготували драфти ключових документів щодо гарантій безпеки України, відновлення країни та базових рамок для завершення війни. Про це повідомляє «Главком» з посилання на допис Зеленського.

«Пункти на сьогодні сформовані так, щоб відповідати завданню реального завершення війни та не допустити третього російського вторгнення. Кожен раунд перемовин і зустрічей додає забезпеченості українським інтересам, і саме так конструктивно ми продовжимо цю роботу», – зазначили у пресслужбі президента.

Зеленський подякував європейським партнерам за підтримку та координацію. Він наголосив на важливості поєднання дипломатії з посиленням тиску на Росію та підтримкою України.

«Кожен російський удар по Україні та інтенсивні російські штурми на фронті доводять, що налаштованість України на завершення війни значно перевершує російську, і це треба виправити посиленням тиску світу на агресора», – додав Зеленський.

Нагадаємо, що раніше секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що 19 грудня вони з начальником Генерального штабу Збройних сил України Андрієм Гнатовим розпочинають черговий раунд консультацій з американською стороною. Умєров розповів, що на запрошення американської сторони до цього формату також долучилися європейські партнери.

Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл України, який триває з ночі та охопив енергетичну й цивільну інфраструктуру по всій країні. За його словами, Росія застосувала понад 650 безпілотників, значна частина з яких дрони типу Shahed, а також понад три десятки ракет. 

Читайте також:

Теги: США війна Володимир Зеленський безпека Рустем Умєров запрошення Андрій Гнатов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський відвідає Рим для зустрічі з Мелоні
Зеленський відвідає Рим для зустрічі з Мелоні: названо дату
7 грудня, 23:19
Травень 2022 року, ще триває «класична» окопна війна. На позиціях в районі річки Борової Олександр Хоменко (в центрі), на передньому плані – Іван Добровольський, Тигр (загинув 21 червня 2022 р.)
Солдат, який беззмінно провів на позиціях 76 днів, пояснив, як з початку війни змінилося поняття лінії фронту
15 грудня, 15:22
Президент пояснив, на які суми з заморожених активів РФ розраховує Україна
Зеленський назвав суму, яку може отримати Україна від заморожених активів РФ
16 грудня, 18:14
Туск заявив, якщо не вирішити питання щодо фінансової підтримки України, на Європу чекатиме кровопролиття
Туск зробив заяву щодо фінансування України, звернувшись до лідерів ЄС
18 грудня, 13:59
6 березня 2025 року Крисов був знищений Силами оборони у селі Дніпроенергія (Волноваський район, Донецька область)
Триразовий чемпіон Бурятії. ЗСУ на фронті ліквідували 19-річного російського боксера
29 листопада, 12:29
Росіяни запускають дрони, щоб перевіряти реакцію, вивчати оборону Європи, вважає Бен Годжес
Екскомандувач армії США пояснив, навіщо Росія запускає дрони над Європою і як її можна зупинити
30 листопада, 17:52
Лукашенко відпустив в'язнів завдяки активній ролі Сполучених Штатів
Білорусь звільнила п’ятьох цивільних українців
13 грудня, 15:58
Нині триває 1397-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 21 грудня 2025 року
21 грудня, 08:14
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 446 танків
Втрати ворога станом на 23 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:57

Події в Україні

Охтирка потрапила до п’ятірки українських «міст майбутнього»
Охтирка потрапила до п’ятірки українських «міст майбутнього»
Меценат Баффет відвідав прифронтові громади біля Куп’янська (відео)
Меценат Баффет відвідав прифронтові громади біля Куп’янська (відео)
Атака на Рівненщину: влада повідомила наслідки (оновлено)
Атака на Рівненщину: влада повідомила наслідки (оновлено)
Президент України розповів про результати зустрічей з американською командою
Президент України розповів про результати зустрічей з американською командою
Україна отримає найпотужнішу систему ППО SAMP/T NG
Україна отримає найпотужнішу систему ППО SAMP/T NG
«Ці злочини не залишаться без відповіді»: глава МЗС Естонії відреагував на масований удар Росії по Україні
«Ці злочини не залишаться без відповіді»: глава МЗС Естонії відреагував на масований удар Росії по Україні

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 14:47
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua