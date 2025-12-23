Президент України розповів про результати зустрічей з американською командою

Переговори з американською командою завершилися підготовкою драфтів документів про безпеку та післявоєнне відновлення

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов продуктивно попрацювали з представниками президента США Дональда Трампа і підготували драфти ключових документів щодо гарантій безпеки України, відновлення країни та базових рамок для завершення війни. Про це повідомляє «Главком» з посилання на допис Зеленського.

«Пункти на сьогодні сформовані так, щоб відповідати завданню реального завершення війни та не допустити третього російського вторгнення. Кожен раунд перемовин і зустрічей додає забезпеченості українським інтересам, і саме так конструктивно ми продовжимо цю роботу», – зазначили у пресслужбі президента.

Зеленський подякував європейським партнерам за підтримку та координацію. Він наголосив на важливості поєднання дипломатії з посиленням тиску на Росію та підтримкою України.

«Кожен російський удар по Україні та інтенсивні російські штурми на фронті доводять, що налаштованість України на завершення війни значно перевершує російську, і це треба виправити посиленням тиску світу на агресора», – додав Зеленський.

Нагадаємо, що раніше секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що 19 грудня вони з начальником Генерального штабу Збройних сил України Андрієм Гнатовим розпочинають черговий раунд консультацій з американською стороною. Умєров розповів, що на запрошення американської сторони до цього формату також долучилися європейські партнери.

Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл України, який триває з ночі та охопив енергетичну й цивільну інфраструктуру по всій країні. За його словами, Росія застосувала понад 650 безпілотників, значна частина з яких дрони типу Shahed, а також понад три десятки ракет.