У Покровську залишаються понад 7 тисяч цивільних, евакуація сповільнилася

У Покровську все ще працюють декілька крамничок і аптек

За добу з міста виїжджають лише 5-10 мешканців

У Покровську Донецької області досі залишаються 7,3 тис. людей, евакуація цивільного населення триває, хоч і сповільнилася. Про це заявив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

«У місті зараз мешкає 7300 людей. І для цих людей ще працюють подекуди крамнички, працює декілька аптек. Працюють фахівці нашого територіального центру, їх невелика кількість, вони вмовляють людей похилого віку, щоб ті все ж таки евакуювалися», – зазначив Добряк.

За його словами, після того, як у Покровську 12 грудня відключили газопостачання, а потім ще й електропостачання, за тиждень евакуювалися майже три тисячі осіб, проте зараз евакуація сповільнилася – за добу виїжджають лише 5-10 мешканців.

Добряк закликав мешканців евакуюватися, бо безпекова ситуація погіршується – ворог постійно обстрілює місто, застосовуючи КАБи, артилерію та дрони. Комунальники ліквідують наслідки обстрілів, але тільки там, де дозволяє ситуація.

Нагадаємо, російські війська активізували наступальні дії на схід від Покровська, намагаючись оточити місто з північного сходу.

Окрім того, сили РФ намагаються «послабити українську логістику в Покровську, але витіснити ЗСУ з міста наразі малоймовірно», повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

До слова, на в'їзді у Покровськ, що на Донеччині, відновили зруйновану жовто-синю стелу з назвою міста.