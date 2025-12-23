Головна Країна Події в Україні
Україна отримає найпотужнішу систему ППО SAMP/T NG

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Україна отримає найпотужнішу систему ППО SAMP/T NG
Франція анонсувала передачу Україні ППО SAMP/T NG у 2026 році
фото: armyinform.com.ua

Перші комплекси новітньої системи протиповітряної оборони планують передати Україні у 2026 році

Франція надасть Україні системи протиповітряної оборони SAMP/T NG нового покоління, які після розгортання стануть найпотужнішими у складі ППО ЗСУ. Про це повідомляє French Aid to Ukraine у соцмережі Х у вівторок, 23 грудня.
 
«У 2026 році Франція поставить українським Повітряним силам неназвану кількість систем SAMP/T NG. SAMP/T NG стане найпотужнішою системою протиповітряної оборони в Україні», – йдеться у повідомлені.
 
Зазначається, що компанія-виробник Thales підтвердила введення в експлуатацію системи SAMP/T NG у Франції та Італії, а перші поставки заплановано на 2026 рік. Це означає, що перші системи SAMP/T NG будуть поставлені в Україну в тому ж році.

SAMP/T/NG – протиракетна cистема оснащена новим радаром Ground Fire від Thales, який забезпечує огляд на 360° із дальністю до 400 км. Радар здатний виявляти повітряні цілі різного типу, зокрема дрони, винищувачі та ракети. Його серійне виробництво розпочалося на початку 2025 року.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна очікує суттєвого посилення оборонних спроможностей у межах нових домовленостей із Францією, зокрема у сферах протиповітряної оборони та авіації.

Під час спільного брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном він зазначав, що йдеться про можливе отримання Україною систем ППО Samp/T, бойових літаків Rafale F-4, сучасних радарів та іншого високотехнологічного озброєння. Україна зможе отримати вісім систем протиповітряної оборони Samp/T, 100 бойових літаків Rafale F-4, а також низку іншого високотехнологічного обладнання. 

зброя Франція Володимир Зеленський Україна президент озброєння військова допомога

