Україна отримає найпотужнішу систему ППО SAMP/T NG
Перші комплекси новітньої системи протиповітряної оборони планують передати Україні у 2026 році
Франція надасть Україні системи протиповітряної оборони SAMP/T NG нового покоління, які після розгортання стануть найпотужнішими у складі ППО ЗСУ. Про це повідомляє French Aid to Ukraine у соцмережі Х у вівторок, 23 грудня.
«У 2026 році Франція поставить українським Повітряним силам неназвану кількість систем SAMP/T NG. SAMP/T NG стане найпотужнішою системою протиповітряної оборони в Україні», – йдеться у повідомлені.
Зазначається, що компанія-виробник Thales підтвердила введення в експлуатацію системи SAMP/T NG у Франції та Італії, а перші поставки заплановано на 2026 рік. Це означає, що перші системи SAMP/T NG будуть поставлені в Україну в тому ж році.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна очікує суттєвого посилення оборонних спроможностей у межах нових домовленостей із Францією, зокрема у сферах протиповітряної оборони та авіації.
Під час спільного брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном він зазначав, що йдеться про можливе отримання Україною систем ППО Samp/T, бойових літаків Rafale F-4, сучасних радарів та іншого високотехнологічного озброєння. Україна зможе отримати вісім систем протиповітряної оборони Samp/T, 100 бойових літаків Rafale F-4, а також низку іншого високотехнологічного обладнання.
Коментарі — 0