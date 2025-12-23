Головна Країна Події в Україні
Меценат Баффет відвідав прифронтові громади біля Куп'янська (відео)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Меценат Баффет відвідав прифронтові громади біля Куп’янська (відео)
Говард Баффет є великим філантропом та інвестором в Україні, який з 2022 року надає значну допомогу через свій фонд
фото: Національна поліція України

Під час поїздки Баффет долучився до евакуаційних заходів і побачив умови, в яких працюють правоохоронці

Американський бізнесмен і меценат Говард Баффет разом із поліцейськими спецпідрозділу «Білий Янгол» відвідав прифронтові території передмістя Куп’янськ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію.

У цьому районі тривають постійні обстріли та здійснюється евакуація цивільного населення. Завдяки броньованому автотранспорту, наданому фондом Говарда Баффета, поліцейські вже евакуювали понад 200 мирних жителів із прифронтових громад Харківської області. Такий транспорт дозволяє працювати навіть під час обстрілів і суттєво знижує ризики для цивільних та правоохоронців.

На знак вдячності за підтримку та співпрацю поліцейські вручили Говарду Баффету шеврон підрозділу «Білий Янгол» як символ партнерства, довіри та спільної роботи задля порятунку людських життів.

Нагадаємо, що американський бізнесмен і філантроп Говард Баффетт фінансово підтримав відновлення стадіону «ЛокоЧоко» в Києві та особисто приїхав на його відкриття. Під час візиту він поспілкувався з ветеранами, які проходитимуть тут постреабілітацію, та навіть зіграв з ними в піклбол, підкресливши свою підтримку українських військових і проєктів безбар’єрної інфраструктури.

