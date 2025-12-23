Охтирка потрапила до п’ятірки українських «міст майбутнього»

Рейтинг сформували експерти навчальної платформи Urban Reform School, які оцінювали стійкість громад, та здатність до інновацій

Місто Охтирка, що в Сумській області, увійшла до переліку українських міст із найбільшим потенціалом стати «містами майбутнього». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Охтирську міську раду.

Разом з Охтиркою до списку потрапили Харків, Луцьк, Вінниця та Олександрія. Урбаністи відзначили, що Охтирка, яка однією з перших зазнала ударів під час повномасштабного вторгнення і отримала статус міста-героя, змогла швидко перейти від виживання до стратегічного планування розвитку.

Ключовим прикладом стала ініціатива Okhtyrka Urban Vision: проєкт просторового розвитку, спрямований на створення інклюзивного, екологічного та комфортного міського середовища з активним залученням громади.

Експерти оцінювали міста за людським, культурним, природним і просторовим потенціалом, наголошуючи, що саме активні мешканці формують нову траєкторію розвитку. На їхню думку, обрані міста можуть стати національними моделями сучасного урбаністичного відновлення.

Нагадаємо, що у ніч на 8 грудня російські війська атакували Охтирську громаду ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок, що спричинило пожежу з другого по п’ятий поверхи. Внаслідок атаки постраждали семеро людей, серед них дитина. Рятувальники евакуювали десятки мешканців, а також деблокували людей із пошкоджених квартир. Ліквідацію наслідків ускладнювала загроза повторних обстрілів.