Успіхи на півдні: ЗСУ уразили понад сто цілей противника

За добу знищено 60 загарбників і 16 одиниць техніки

Російські війська не припиняють спроби відновити контроль над Олександрівкою у Херсонській області, але успіху не мають. Про це Оперативне командування «Південь» повідомляє у Facebook.

«Противник продовжує укріплюватися на зайнятому рубежі, намагається замінити пошкоджену і знищену техніку в підрозділах по передньому краю. Не припиняє спроби відновити контроль над Олександрівкою на Херсонщині, але успіху не має», – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що відчайдушні спроби проведення розвідки боєм обернулися знищенням підрозділом ЗСУ ворожої розвідгрупи.

Натомість ворог упродовж доби здійснив понад 30 обстрілів українських позицій.

Артилерія та інші підрозділи угруповання українських військ уразили понад сто цілей противника в зоні зіткнення.

Загальні втрати загарбників склали 60 рашистів та 16 одиниць військової техніки.

Серед яких:

3 танки,

4 реактивних системи залпового вогню,

7 броньованих машин піхоти та десанту та інша авто техніка.

«Корабельне угруповання в Чорному морі продовжує ведення розвідки, а також психологічний і стратегічний тиск загрозами ракетних ударів», – зазначають в ОК «Південь».

На Одещині Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу, яка працювала на країну-агресорку, і затримала трьох її агентів. Вони збирали розвіддані: про військові формування на Одещині, розташування блокпостів, волонтерських центрів, настрої місцевих. За потреби – відправляли фотозвіти.

«Просимо громадян бути свідомими того, що фото-відео оборонних споруд, об'єктів, як і інформація про їх переміщення заборонені для поширення. Такі дії можуть бути трактовані як перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань і тягнути за собою кримінальну відповідальність», – зауважили в ОК «Південь».

Нагадаємо, також майже 200 одиниць техніки та авіації знищили наші захисники за тиждень на Донбасі.

Крім того, за добу на сході ЗСУ «приземлили» ворожий вертоліт та ліквідували 60 окупантів.

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