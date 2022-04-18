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    Директорка МВФ поділилася враженнями від розмови з Зеленським

    Георгієва назвала бесіду з президентом України &laquo;дуже хорошою&raquo; - Директорка МВФ поділилася враженнями від розмови з Зеленським
    Георгієва назвала бесіду з президентом України «дуже хорошою»
    фото з відкритих джерел

    У неділю відбулися телефонні перемовини між високопосадовцями

    Директорка МВФ назвала розмову з Володимиром Зеленським дуже хорошою. Вона подякувала президенту за неї. Відповідну інформацію вона написала у Тwitter 17 квітня.

    Перед цим Володимир Зеленський заявив, що вже є чіткі плани щодо фінансової стійкості України та підготовки до повоєнної відбудови.

    «Дякую Володимиру Зеленському за дуже хорошу розмову сьогодні (мовиться про 17 квітня – ред.). Постійна економічна підтримка з боку партнерів України є важливою для закладення основ для відновлення сучасної конкурентоспроможної України!», – написала директорка МВФ.

    До речі, сам Володимир Зеленський заявив, що вони обговорили забезпечення фінансової стійкості України та підготовку до повоєнної відбудови.

    Президент зауважив, що держава має чіткі плани на зараз, а також бачення перспектив.

    Нагадаємо, МВФ готує масштабну відбудову України: хто братиме участь у проєкті.

    Припинення війни в Україні і подолання наслідків бойових дій є одним із головних завдань Міжнародного валютного фонду.

    Також стало відомо, що профінансують із спецрахунку МВФ для допомоги України.

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    Теги: росія окупанти МВФ війна держава Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Директорка МВФ поділилася враженнями від розмови з Зеленським