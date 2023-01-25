В Дніпрі чути вибухи

В місті вже дві години лунає сирена повітряної тривоги

В Дніпро надвечір неспокійно. Як повідомляють числені місцеві пабліки, було чути принаймні кілька вибухів. Телеграм-канал “Днепр Оперативный” розмістив відео ймовірного моменту збиття атакуючого безпілотника. Сирена повітряної тривоги, яка включилася о 21:30 вечора, ще лунає Тож мешканців закликають лишатися в укриттях.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мапа повітряних тривог наразі містить значну частину регіонів країни. Зберігається високий рівень ракетної небезпеки, повідомляє голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Бути відповідальними до власної безпеки закликає начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. “Ворог атакує Україну з повітря дронами та швидкісними ракетами”, - пише він у телеграм-каналі.

“Увага, жителі Харкова та області. Є небезпека ракетних ударів. Не ігноруйте сигнали тривоги. Перебувайте в укриттях”, - наглошує голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Небезпека зберігається і в інших регіонах.