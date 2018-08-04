В Одесі художників викинули з приміщення, яке вони займали 70 років



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Всі дії були проведені відповідно до законодавства, заявили в поліції

Галерею Одеського відділення Національної спілки художників буквально викинули з приміщення в будинку №18 на Катерининській вулиці в Одесі, яке вона займала більше 70 років. Про це пише «Думська».

У п’ятницю вдень туди прийшли люди, які назвалися правоохоронцями і змусили художників негайно підкоритися рішенню суду і звільнити приміщення.

Радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк, коментуючи подію, заявив, що всі дії були проведені відповідно до законодавства. За його словами, 27 липня було отримано постанову про притягнення правоохоронців до примусового виконання судового рішення.

«Мені може подобатися судове рішення чи ні, але я прихильник верховенства права, тому, вибачте, коли є виконавче провадження, судовий виконавець і постанова про примусове виконання судового рішення, якщо ми будуємо стійке суспільство і правову державу, то я особисто буду це виконувати» , - зазначив Форостяк.

Варто відзначити, що вели себе візитери по-хамськи і навіть погрожували розбити камеру жінці, яка вела відеозйомку на місці подій, зазначає видання.

Нагадаємо, конфлікт через кімнат, які творча організація займає з 1947 року, триває вже більше десяти років. У 2000 році мерія офіційно закріпила їх за Союзом, уклавши з ним договір про безстрокове безоплатне користування (хоча могла і передати у власність).

У травні 2007-го власником приміщення стала фірма «Аркадія-2000» - за мировою угодою з муніципалітетом. Вона тут же перепродала його підприємству «Мерф». В салон заявилися люди, які спробували викинути звідти творців. Побили деяких з них, викрали голову організації, народного художника України Анатолія Горбенко. Після втручання міліції і депутатів міськради рейдери залишили приміщення і звільнили бранця. Спроби захоплення робилися ще кілька разів, але теж безуспішно.

У березні 2013 року «Мерф» продав спірне приміщення американській компанії West 16 Street. Llc, яка спершу теж спробувала виселити художників силою, а потім почала з ними довгу тяжбу.

У минулому році дві інстанції підтвердили, що НСХУ займає приміщення законно: «Зміна власників спірного приміщення не впливає на чинність договору безстрокового безоплатного користування нежитловим приміщенням», - йдеться в рішенні суду.

West 16 Street. Llc не здалася і подала новий позов - про визнання незаконним та розірвання згаданого договору 2000 року. У лютому 2018 року цей позов був задоволений, а через деякий час рішення першої інстанції підтвердив апеляційний суд, рішення якого і привели сьогодні в дію виконавці.

Одеська організація Національної спілки художників оскаржила постанову у Верховному суді України.