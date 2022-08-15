В окупованому Енергодарі лунають вибухи

В Енергодарі в районі стели та молитовного будинку чутно вибухи

Влада закликає мешканців Енергодара обмежити перебування на вулицях міста

Окупанти, ймовірно, знову обстрілюють Енергодар, у якому знаходиться Запорізька атомна електростанція. У місті чути вибухи. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

«Увага! В Енергодарі в районі стели та молитовного будинку чутно вибухи», – йдеться в повідомленні.

Жителів міста просять зберігати максимальну обережність та залишити вулиці.

Нагадаємо, 14 серпня вбивчі провокації, що свідомо чинять окупанти, забрали в Енергодарі ще одне людське життя. Внаслідок обстрілу в першому мікрорайоні загинув чоловік, який в цей час вигулював собаку. Тварина також не вціліла.

5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Про чергові обстріли на території Запорізької АЕС міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив також 13 серпня.

«Енергоатом» попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства.