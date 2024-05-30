В окупованому Криму чутно вибухи

Повідомляється про ймовірне перекриття Кримського мосту

У тимчасово окупованому місті Керч та Джанкой лунають вибухи. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

«В Керчі чутно вибухи, повідомляють місцеві жителі», – йдеться у повідомленні.

Там також зазначили, що Кримський міст, ймовірно, перекритий.

Нагадаємо, успішна ліквідація російського корвету «Циклон» у тимчасово окупованому Севастополі свідчить про успіх України при проведенні скоординованих ударів по російському флоту. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у повідомленні, 19 травня українські сили провели скоординовану дальню атаку на порт у Севастополі. Атака, яка включала комбінацію ударів дронів і ракет армійської тактичної ракетної системи (ATACM), майже напевно призвела до затоплення корвета «Циклон».

До слова, «глава» тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що Кримський міст «готовий прийняти туристичний потік» автотранспорту. За словами Аксьонова, час очікування і проходження до перегляду автомобіля на головному транспортному переході, що зв'язує півострів з материком, мінімальний.