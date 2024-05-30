Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Криму чутно вибухи

Катерина Іванова
glavcom.ua
В окупованому Криму чутно вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повідомляється про ймовірне перекриття Кримського мосту

У тимчасово окупованому місті Керч та Джанкой лунають вибухи. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

«В Керчі чутно вибухи, повідомляють місцеві жителі», – йдеться у повідомленні.

Там також зазначили, що Кримський міст, ймовірно, перекритий.

Нагадаємо, успішна ліквідація російського корвету «Циклон» у тимчасово окупованому Севастополі свідчить про успіх України при проведенні скоординованих ударів по російському флоту. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у повідомленні, 19 травня українські сили провели скоординовану дальню атаку на порт у Севастополі. Атака, яка включала комбінацію ударів дронів і ракет армійської тактичної ракетної системи (ATACM), майже напевно призвела до затоплення корвета «Циклон».

До слова, «глава» тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що Кримський міст «готовий прийняти туристичний потік» автотранспорту. За словами Аксьонова, час очікування і проходження до перегляду автомобіля на головному транспортному переході, що зв'язує півострів з материком, мінімальний. 

Читайте також: В окупованому Криму горить газопровід (відео)
Теги: Telegram Кримський міст відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Представниці від України змагатимуться за вихід до гранд-фіналу 7 травня
Євробачення-2024: Аlyona Аlyona та Jerry Heil провели другу репетицію виступу
2 травня, 06:13
Jerry Heil опублікувала відео ще на початку березня, однак поляки звернули на нього увагу саме зараз
Поляки обурені Jerry Heil та закликають не голосувати за Україну: деталі скандалу
8 травня, 22:14
Коваленко зауважив, що Росія планує вивести людей на вулицю. Це повністю штучна операція
Росія продовжує «розкручувати» спецоперацію «Майдан-3»: РНБО повідомила деталі
8 травня, 15:36
Ірина Білик захопила мережу стильним образом у вишиванці (фото)
Ірина Білик захопила мережу стильним образом у вишиванці (фото)
16 травня, 15:28
Через прорив водопроводу рух транспорту на вулиці Антоновича тимчасово перекритий
Потоп на «Либідській»: посеред дороги утворилося озеро (фото, відео)
14 травня, 13:51
Українська делегація на Євробаченні у прямому ефірі вдягнула футболки з написом «Звільніть захисників Маріуполя»
Євробачення оштрафувало українську команду за футболки із закликом звільнити полонених
15 травня, 06:27
Ірина Геращенко вимагала вибачень у Руслана Стефанчука
Як депутатка Геращенко вибивала вибачення з голови Верховної Ради: відео сутички
22 травня, 00:49
Кримський міст
Чому Кримський міст досі не знищено: військовий експерт назвав причину
25 травня, 17:50
У результаті удару по гіпермаркету постраждали 40 людей
Обстріл «Епіцентру» в Харкові: з’явилося відео моменту влучання
25 травня, 20:55

Події в Україні

В окупованому Криму чутно вибухи
В окупованому Криму чутно вибухи
У Дніпрі пролунав вибух
У Дніпрі пролунав вибух
Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2024 року
Окупанти в Донецьку русифікують емблему «Шахтаря» на «Донбас Арені»
Окупанти в Донецьку русифікують емблему «Шахтаря» на «Донбас Арені»
Скандал із катуваннями у колонії: Малюська розповів подробиці справи
Скандал із катуваннями у колонії: Малюська розповів подробиці справи
«Гірський шатл»: «Укрзалізниця» запускає додаткові рейси до Карпат на 1-2 червня
«Гірський шатл»: «Укрзалізниця» запускає додаткові рейси до Карпат на 1-2 червня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
9553
Влада Чехії поставила ультиматум біженцям з України
8950
Тисяча українських біженців отримала останнє попередження від влади Німеччини
7667
Українські військові скаржаться на танки Abrams – CNN
4730
Ірландія урізає гроші для біженців з України: хто точно не отримає виплат
3767
Додік несподівано поставив підніжку Путіну
3631
Найбільший НПЗ у світі купуватиме російську нафту за рублі – Reuters

Новини

Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
Вчора, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
Вчора, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua