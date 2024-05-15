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Євробачення оштрафувало українську команду за футболки із закликом звільнити полонених

Катерина Іванова
glavcom.ua
Євробачення оштрафувало українську команду за футболки із закликом звільнити полонених
Українська делегація на Євробаченні у прямому ефірі вдягнула футболки з написом «Звільніть захисників Маріуполя»
фото: Alyona Alyona/Instagram

Співачка розповіла, що з’явитися у футболках Free Azovstal Defenders було дуже ризиковою та складною задачею

Організатори Євробачення-2024 оштрафували українську делегацію за футболки з принтом Free Azovstal Defenders в ефірі шоу. Про це повідомила українська співачка, представниця України на Євробаченні alyona alyona в Instagram.

Співачка розповіла, що з’явитися у футболках Free Azovstal Defenders було дуже ризиковою та складною задачею. Будь-які написи та бренди були заборонені, охорона перевіряла весь одяг і, якщо на ньому був напис, просили зняти його або ж заклеювали чорним скотчем. 

«Перед входом у залу наша команда вдягла футболки під свої інші футболки та кофти і змогли пройти з ними в грінрум. Ми знали, що коли будуть показувати повтори виступів всіх артистів, то будуть показувати і саму делегацію. Тому коли до нас підійшла камера, наша команда швидко розкрилася і показали наш заклик на весь світ. Ми дуже ризикували, проте все вийшло. Відбилися просто фінансовим штрафом», – зауважила артистка.

Аlyona alyona додала, що вона неймовірно рада, що їхній команді вдалося нагадати світу про українських військовополонених.

Нагадаємо, українська делегація на пісенному конкурсі Євробачення-2024 за участі співачок Alyona Alyona та Jerry Heil вбралися у футболки з написами на підтримку українських військовополонених, зокрема захисників Маріуполя.

Таким чином артисти хотіли привернути увагу до полонених українських захисників. Делегація закликала світ змусити Росію до обміну за принципом «всіх на всіх». 

До слова, на пісенному конкурсі Євробачення-2024 перемогли представники Швейцарії Nemo з треком The Code, «срібло» отримала Хорватія – Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dimі, і почесне третє місце посіла Україна – Alyona Alyona та Jerry Heil із піснею Teresa & Maria. Фінал конкурсу пройшов у шведському місті Мальме.

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Теги: Євробачення Хорватія Україна співачка охорона Jerry Heil відео

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