Поляки обурені Jerry Heil та закликають не голосувати за Україну: деталі скандалу

Jerry Heil опублікувала відео ще на початку березня, однак поляки звернули на нього увагу саме зараз

Багато поляків розгнівалися через напис на кофті української виконавиці

Поляків у соцмережах розгнівав світшот однієї з представниць України на Євробаченні Jerry Heil з написом Banderaciaga – вони навіть закликають не віддавати свої голоси за українських виконавиць. Про це йдеться у дописах користувачів X (колишній Twitter) та польське видання fakt.pl.

У березні 2024 року Jerry Heil (справжнє ім’я Яна Шемаєва) опублікувала у соцмережі відео, де виконує пісню Teresa & Maria. Вона одягнута у кофту кольору хакі від українського бренду Hype Labs із написом Banderaciaga. Надпис поєднує прізвище очільника Організації українських націоналістів Степана Бандери та дому моди Balenciaga.

🇺🇦🎤

Reprezentantka Ukrainy na Eurowizję 2024 w bluzie z napisem BANDERACIAGA.



Powiedzcie, że to fejk…#Eurovision2024 pic.twitter.com/hqjKECgTmR May 7, 2024

На це звернуло увагу польське інтернет-видання Warnewspl, через що в соцмережах розгорівся неабиякий скандал. Поляки висловили обурення через напис на кофті. Зокрема відреагувала й польська політична діячка Анна-Марія Жуковська – вона закликала не віддавати Україні жодного голосу на цьогорічному пісенному конкурсі.

«Якщо Україна буде просувати Бандеру у своїй історичній політиці, це відштовхне Європу, яка має однозначну думку про нацистських колабораціоністів. Націоналістам я кажу «ні»!» – написала Жуковська.

«Представниця України у світшоті з написом: Banderaciaga. Немає слів. Дозвольте написати так: НІ викладанню української історії в польських школах. Давайте дамо тим українським дітям, які навчаються в Польщі, шанс дізнатися історичну правду», – написав у себе на сторінці польський музикант Ян Поспєшальські.

«Banderciaga – поєднання нациста-геноцидника Бандери та бренду з прямим відсиланням до сатанізму. Зустрічайте представницю України на Євробаченні», – йдеться у дописі одного з користувачів X.

Нагадаємо, у Мальме (Швеція) у вівторок, 7 травня, відбувся перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2024. У півфіналі виступили представниці України та вибороли місце у фіналі.

Напередодні початку Євробачення-2024, букмекери зробили ставки, які країни-учасниці першого півфіналу пройдуть до наступного етапу – фіналу. Так, букмекери абсолютно не сумнівалися у проходженні до фіналу двох країн: України та Хорватії

До слова, співачки Аlyona Аlyona та Jerry Heil, які цього року представляють Україну на пісенному конкурсі Євробачення, розповіли про значення своїх костюмів для виступу.