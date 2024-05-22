Як депутатка Геращенко вибивала вибачення з голови Верховної Ради: відео сутички

«Ми примусили Стефанчука вибачитися за «дівчинку», буде думати, що говорить»

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко вибивала вибачення зі спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука за те, що він назвав її «дівчинкою». Відео сутички нардепка опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

«Для розуміння, яка випадкова людина зараз очолює парламент. Спочатку спікер Стефанчук відмовився провести зустріч з «Європейською Солідарністю», а потім вчергове продемонстрував свій калібрований сексизм, назвавши мене «дівчинкою», – написала Ірина Геращенко.

Депутатка зауважила, що подібний вислів в будь-якому європейському парламенті вартував би спікеру посади і кар’єри, але в Україні поки що сходить з рук.

«Якщо я, політик, депутатка, опозиціонерка, державний діяч, мама трьох дітей дозволю цим хлопцям так себе поводити, вони взагалі пустяться берега. Тому ні!» – зауважила вона.

У парламенті спалахнула суперечка. Ірина Геращенко вимагала вибачень у Руслана Стефанчука, який у відповідь знову сказав депутатці «яка хороша дівчинка». Врешті-решт спікер Верховної Ради вибачився.

«Якщо ви сприйняли це як образу, я перепрошую. Це було приналежністю до вашої статті. Якщо це вас образило, будь ласка, вибачте», – сказав Стефанчук.

«Ми примусили Стефанчука вибачитися за «дівчинку». Буде думати, що говорить. Але я зроблю все, аби цей епізод став відомий всім жінкам-послам в Україні, всім нашим європейським і американським партнерам. Навчимо цих політичних підлітків елементарній політичній культурі. І іноді я шкодую, що виховання не дозволяє мені сказати їм все, що думаю», – додала Геращенко.

Нагадаємо, Ірина Геращенко назвала спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука «сексистом і хамлом» через те, що він назвав її «дівчинкою». Депутатка пообіцяла надіслати листа президентці Європарламенту Роберті Мецолі та іншим колегам, «бо такі речі не повинні залишатися безкарними».