В окупованому Криму пролунали вибухи
В окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу
В Євпаторійському районі Криму пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки.
Раніше в окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу, а також перекрили рух по Кримському мосту. Згодом так званий «губернатор» Севастополя Развожаєв заявив, що дим у районі Севастопольської бухти є нібито табельними засобами маскування, що використовують російські військові.
Нагадаємо, російські загарбники готуються до боїв у тимчасово окупованій Євпаторії в Криму.
Як повідомлялося, російські загарбники стверджують, що Сили оборони України завдали ракетного удару по окупованій Херсонщині. Ракети скерували на Чонгарський міст.
До слова, полковника Росгвардії Сергія Волкова засудили на шість років колонії у справі про поганий захист Керченського мосту від безпілотників. Суд визнав цього чоловіка винним у перевищенні посадових повноважень.
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