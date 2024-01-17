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В окупованому Криму пролунали вибухи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В окупованому Криму пролунали вибухи
Як повідомляють очевидці, в Євпаторійському районі було чутно вибухи
фото з відкритих джерел

В окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу

В Євпаторійському районі Криму пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Раніше в окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу, а також перекрили рух по Кримському мосту. Згодом так званий «губернатор» Севастополя Развожаєв заявив, що дим у районі Севастопольської бухти є нібито табельними засобами маскування, що використовують російські військові.

Так званий «губернатор» Севастополя Развожаєв заявив, що дим у районі Севастопольської бухти є нібито табельними засобами маскування
Так званий «губернатор» Севастополя Развожаєв заявив, що дим у районі Севастопольської бухти є нібито табельними засобами маскування
фото: скріншот

Нагадаємо, російські загарбники готуються до боїв у тимчасово окупованій Євпаторії в Криму. 

Як повідомлялося, російські загарбники стверджують, що Сили оборони України завдали ракетного удару по окупованій Херсонщині. Ракети скерували на Чонгарський міст.

До слова, полковника Росгвардії Сергія Волкова засудили на шість років колонії у справі про поганий захист Керченського мосту від безпілотників. Суд визнав цього чоловіка винним у перевищенні посадових повноважень.

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Теги: Крим вибух тривога

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