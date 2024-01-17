В окупованому Криму пролунали вибухи

Як повідомляють очевидці, в Євпаторійському районі було чутно вибухи

В окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу

В Євпаторійському районі Криму пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше в окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу, а також перекрили рух по Кримському мосту. Згодом так званий «губернатор» Севастополя Развожаєв заявив, що дим у районі Севастопольської бухти є нібито табельними засобами маскування, що використовують російські військові.

Так званий «губернатор» Севастополя Развожаєв заявив, що дим у районі Севастопольської бухти є нібито табельними засобами маскування фото: скріншот

Нагадаємо, російські загарбники готуються до боїв у тимчасово окупованій Євпаторії в Криму.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, російські загарбники стверджують, що Сили оборони України завдали ракетного удару по окупованій Херсонщині. Ракети скерували на Чонгарський міст.

До слова, полковника Росгвардії Сергія Волкова засудили на шість років колонії у справі про поганий захист Керченського мосту від безпілотників. Суд визнав цього чоловіка винним у перевищенні посадових повноважень.