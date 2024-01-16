Окупанти готуються до боїв за Крим: партизани розкрили деталі (фото)

Ворог будує фортифікації навколо Євпаторії та його меж

Партизани фіксують зусилля російських військових щодо створення більшої кількості інженерно-фортифікаційних споруд у Євпаторійському районі

Російські загарбники готуються до боїв у тимчасово окупованій Євпаторії в Криму. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш» в Telegram.

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«Атеш» фіксує підготовку окупантів до боїв у Євпаторії», – йдеться у повідомленні.

Партизани фіксують зусилля російських військових щодо створення більшої кількості інженерно-фортифікаційних споруд у Євпаторійському районі. Йдеться про:

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вогневі точки на будівельних об'єктах, які розташовані на береговій лінії;

довготривалі вогневі точки (ДОТ);

секретні позиції;

«зуби дракона» з дротом.

Партизани наголосили, ворог будує фортифікації навколо міста та його меж. Також зведення захисту відбувається вздовж берегової лінії озера Сасик-Сиваш на півдні від Євпаторії, вздовж залізниці та на північ від міста біля затоки Донузлав.

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«Ніщо не сховається від очей наших агентів», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що партизани пробралися на територію розташування 18-го гвардійського зенітного ракетного Севастопольсько-Феодосійського полку. У цьому їм допомогли російські мобілізовані.

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