Окупанти готуються до боїв за Крим: партизани розкрили деталі (фото)
Партизани фіксують зусилля російських військових щодо створення більшої кількості інженерно-фортифікаційних споруд у Євпаторійському районі
Російські загарбники готуються до боїв у тимчасово окупованій Євпаторії в Криму. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш» в Telegram.
«Атеш» фіксує підготовку окупантів до боїв у Євпаторії», – йдеться у повідомленні.
Партизани фіксують зусилля російських військових щодо створення більшої кількості інженерно-фортифікаційних споруд у Євпаторійському районі. Йдеться про:
- вогневі точки на будівельних об'єктах, які розташовані на береговій лінії;
- довготривалі вогневі точки (ДОТ);
- секретні позиції;
- «зуби дракона» з дротом.
Партизани наголосили, ворог будує фортифікації навколо міста та його меж. Також зведення захисту відбувається вздовж берегової лінії озера Сасик-Сиваш на півдні від Євпаторії, вздовж залізниці та на північ від міста біля затоки Донузлав.
«Ніщо не сховається від очей наших агентів», – йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що партизани пробралися на територію розташування 18-го гвардійського зенітного ракетного Севастопольсько-Феодосійського полку. У цьому їм допомогли російські мобілізовані.
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