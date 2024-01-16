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Окупанти готуються до боїв за Крим: партизани розкрили деталі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти готуються до боїв за Крим: партизани розкрили деталі (фото)
Ворог будує фортифікації навколо Євпаторії та його меж
фото з відкритих джерел

Партизани фіксують зусилля російських військових щодо створення більшої кількості інженерно-фортифікаційних споруд у Євпаторійському районі

Російські загарбники готуються до боїв у тимчасово окупованій Євпаторії в Криму. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш» в Telegram.

«Атеш» фіксує підготовку окупантів до боїв у Євпаторії», – йдеться у повідомленні.

Партизани фіксують зусилля російських військових щодо створення більшої кількості інженерно-фортифікаційних споруд у Євпаторійському районі. Йдеться про:

  • вогневі точки на будівельних об'єктах, які розташовані на береговій лінії;
  • довготривалі вогневі точки (ДОТ);
  • секретні позиції;
  • «зуби дракона» з дротом.

Партизани наголосили, ворог будує фортифікації навколо міста та його меж. Також зведення захисту відбувається вздовж берегової лінії озера Сасик-Сиваш на півдні від Євпаторії, вздовж залізниці та на північ від міста біля затоки Донузлав.

6 фото
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«Ніщо не сховається від очей наших агентів», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що партизани пробралися на територію розташування 18-го гвардійського зенітного ракетного Севастопольсько-Феодосійського полку. У цьому їм допомогли російські мобілізовані.

Також партизани показали систему оборони росіян у Криму

Теги: Крим війна

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